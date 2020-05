Concluye sin sentencia el juicio en Alemania por la tragedia de la Loveparade

La Audiencia Provincial de Duisburgo (oeste de Alemania) anunció este lunes la suspensión del proceso contra tres acusados por la tragedia en 2010 de la Loveparade, multitudinaria fiesta al aire libre en la que en una avalancha humana murieron 21 jóvenes, entre ellos dos españoles, y más de 650 resultaron heridos.

Concluye así sin sentencia y tras 184 sesiones uno de los juicios más costosos -alrededor de cinco millones de euros- desde el fin de la II Guerra Mundial; sólo el alquiler de la sala en el centro de congresos de Düsseldorf a la que tuvo que trasladarse el proceso por razones de espacio ha costado alrededor de 25.000 euros por sesión.

El tribunal había propuesto a principios de abril suspender el proceso entre otras razones ante la dificultad de celebrar las vistas debido al peligro de contagio por el coronavirus, a lo que se suma que muchos de los implicados en el juicio pertenecen al grupo de riesgo.

En caso de querer continuar con el juicio, habría que calcular una extensión considerable del mismo en el tiempo, lo que a su vez imposibilitaría dictar sentencia hasta el 27 de julio de este año, cuando prescribe el delito, precisó en su momento.

La Fiscalía de Duisburgo, por su parte, había considerado "justificada" la suspensión dadas las circunstancias y coincidió con el tribunal en que la culpa de los acusados "puede considerarse limitada" y en que continuar con el juicio, teniendo en cuenta la pena que puede esperarse en caso de una condena, "ya no es proporcional".

En la decisión de la Fiscalía pesó también que a pesar de haber quedado probada la responsabilidad de los acusados en lo relativo a la no idoneidad del recinto, la falta de un concepto para un evento de estas dimensiones y la gestión errónea del flujo de visitantes, el informe técnico realizado apunta a una tragedia difícilmente previsible y consecuencia de múltiples negligencias.

También los tres acusados se mostraron de acuerdo con la suspensión del juicio, mientras que la mayoría de los familiares de las víctimas, en calidad de acusación particular, se pronunciaron en contra, aunque su consentimiento no era jurídicamente necesario, por lo que la decisión de concluir el proceso no es recurrible.

En febrero del año pasado, la Audiencia Provincial decidió dar carpetazo al proceso tras 101 sesiones contra siete de los diez acusados -seis empleados municipales y uno de los miembros de la organización del festival-, para los que el juicio, que comenzó en diciembre de 2017, concluyó sin pena ni fianza.

Los otros tres acusados, también miembros de la empresa organizadora Lovapent, rechazaron en su caso la suspensión del proceso a cambio del pago de una fianza de 10.000 euros, respectivamente.

La Fiscalía había respaldado la propuesta del tribunal de suspender el juicio contra los diez acusados -entre otros cargos, por homicidio involuntario-, para siete de ellos sin condiciones, y para los otros tres, con fianza.