Un juez investiga como atentado un tortazo a un policía durante una clase de salsa en Zaragoza

No vestía de uniforme ni estaba de servicio, pero la agresión que sufrió un policía nacional el pasado 2 de febrero cuando participaba en un certamen de salsa y bachata que se celebró en Zaragoza se investigará finalmente como atentado y no como un delito leve de lesiones. Esto significa que, en caso de condena, el presunto agresor ya no se enfrentaría a una multa sino a una pena de hasta tres años de prisión. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción número 9 en un auto en el que explica que, aunque la víctima no ejercía aquella noche como agente de la autoridad, Carlos B. M. se encaró con él diciéndole: «Puto policía de mierda, te voy a matar».

El magistrado recuerda que para condenar a alguien por un delito de atentado el Código Penal exige que el agente agredido se encuentre «en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas». Y aunque el instructor tiene claro que el denunciante no estaba de servicio sino disfrutando de su tiempo libre con un grupo de amigos, no puede descartar que el investigado tratara de vengarse de él por alguna actuación policial. Según el agredido, este joven le soltó un tortazo en la cara tras llamarlo «puto policía». Y no se explica ni cuál fue el motivo del ataque ni cómo pudo identificarlo como agente. Eso sí, aclaró que él está destinado en una oficina de denuncias y tramitación de detenidos, por lo que no puede descartar que alguna vez haya tenido que tratar con él.

El abogado zaragozano Marcos Navarro, que defiende los intereses del sindicato Jupol en España, entendía que los hechos debían investigarse como atentado y no como unas simples lesiones, tesis que apoyó la Fiscalía. Y el instructor le ha dado la razón, al considerar que la agresión podría estar relacionada con «alguna actuación del denunciante en el ejercicio de sus funciones como agente de la autoridad».

Detenido tras la agresión

Según el atestado policial, los hechos se produjeron sobre las 5.30 en el Hotel Hiberus de Zaragoza, donde se celebraba un certamen de baile al que asistían denunciante e investigado. Junto al primero se encontraban varios compañeros de trabajo y uno de ellos solicitó enseguida la intervención del 091. Al parecer, tras el ataque, una mujer se llevó a Carlos B. M. fuera de la sala de baile. De hecho, la patrulla que se desplazó al lugar de los hechos lo detuvo después en la salida del hotel.