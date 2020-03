La activista de Femen que irrumpió en un mitin de Vox es vecina de Zaragoza

Una activista de Femen con el torso desnudo irrumpió este domingo en un acto del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en Zaragoza para acusar a los políticos de la formación de ser unos “fascistas feminicidas”. Inmediatamente, la mujer fue desalojada por el personal de seguridad y quedó en manos de la Policía Nacional para ser identificada. Una vez cumplido este trámite, y según fuentes de este cuerpo policial, se ha sabido que la joven es vecina de la ciudad y nació en 1998.

Las mismas fuentes han insistido a Heraldo.es que la activista en ningún momento fue detenida, simplemente se la identificó y posteriormente quedó en libertad. Eso sí, la Policía Nacional propuso a la delegación del Gobierno que recibiera una sanción administrativa por una infracción contra la seguridad ciudadana. Ahora debe ser esta institución quien decida si es sancionada, y en caso afirmativo, cuál sería la cuantía de dicha sanción.

Según la Ley orgánica 4/2015, es una infracción catalogada como grave toda aquella “perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos y otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. Estas infracciones graves están penadas con el pago de una multa que puede oscilar entre los 601 y los 30.000 euros, atendiendo a si están catalogadas con el grado máximo, medio o mínimo de las multas previstas por la comisión de infracciones. Según fuentes de la Policía Nacional, desnudarse en público no es delito siempre que no haya menores presentes.

Acciones "colectivas"

Desde Femen han declinado dar datos sobre esta activista, al tiempo que han destacado que las acciones que realizan se defienden “de forma colectiva”. Lara Alcázar, portavoz del colectivo, sí ha querido destacar la, a su juicio, “acción desmedida de los cuerpos de seguridad, privados y del Estado”, sobre su compañera, además de criticar la “severidad” con que la Policía hizo identificarse a los periodistas y fotógrafos para verificar su profesión y que llevaron, en algunos casos, a tener que “borrar las imágenes que habían grabado de la acción”.

Femen ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido en Zaragoza, en el que denuncia “el discurso pro-feminicidios de Vox”, partido “fascista” que busca “eliminar la Ley Integran Contra la Violencia de Género, intentado despolitizar los crímenes machistas”.

Desde el colectivo quieren recordar que los feminicidios “son crímenes de ocio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres” y avisan de que ya son 12 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. “Las mujeres exigimos vivir libres, que dejen de asesinarnos, violarnos y maltratarnos”, asegura Femen, que concluye que la violencia machista “mata más que cualquier virus” y “Vox lo expande y propaga cada vez que abre la boca”.