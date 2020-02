Rifirrafe en Utebo por la propuesta de modificar los actos taurinos en fiestas

El Ayuntamiento de Utebo plantea introducir cambios en los festejos taurinos que se celebran durante las fiestas. La propuesta de suprimir uno de los dos encierros, el que se desarrolla en la avenida de Zaragoza, e instalar una plaza portátil ha suscitado polémica entre los vecinos y la oposición ha criticado que la decisión "atenta contra las tradiciones". El Consistorio ha publicado un comunicado en su página web en el que aclara que se mantendrá el número de actos y se potenciarán otras zonas con propuestas distintas. La controversia generada es tal que se están recogiendo firmas en establecimientos para que no se eliminen las vacas en la avenida de Zaragoza.

En la comisión de Servicios Públicos del pasado 5 de febrero, la concejal de Festejos, Ana Cepero, trasladó a los grupos las pautas en las que están trabajando para introducir mejoras de cara a las próximas fiestas (San Lamberto en junio y Santa Ana en julio). Planteó la supresión del encierro en la avenida de Zaragoza para potenciar el recorrido tradicional en el casco histórico. Uno de los aspectos que hay que abordar, recordó la alcaldesa, Gema Gutiérrez (PSOE), es el traslado de la ubicación del ruedo situado en la plaza de la Concordia. Este espacio alberga el evento taurino más multitudinario: las vaquillas de primera hora de la mañana. La opción pasaría por alquilar una plaza portátil. En el comunicado se indica que, en caso de llevarse a cabo esta alternativa, "las fiestas patronales contarían con el mismo número de eventos taurinos, solo que redistribuidos en nuevos espacios".

"Creo que el problema –adelantó la regidora– es que se tomaron los cambios como si ya estuvieran cerrados". La información se trasladó a los grupos antes de exponerlo ante los voluntarios de fiestas y taurinos. En el escrito se alerta de los "problemas de accesibilidad" que provoca la permanencia de los corrales durante dos meses consecutivos, algo que ha hecho necesario que solo uno de ellos quede habilitado. Y se expuso que algunos comerciantes habían transmitido "que tener un negocio próximo a las zonas de suelta de reses no siempre aportaba beneficios". En este sentido, Utebo Mudéjar, la Asociación de Comercios, Hostelería, Servicios y Turismo, ha salido al paso aclarando que "no se ha hecho queja alguna" respecto a esta actividad:"Entendemos que, en caso de existir, podrán justificarse y que se habrán realizado a título particular".

La alcaldesa lamentó la "alarma generada" e hizo un "llamamiento a la calma". El acuerdo y el objetivo, dijo, es garantizar "el número de actos taurinos y hacerlo manteniendo su carácter gratuito. Nunca reducirlos ni, por supuesto, eliminarlos".

"Importan poco las tradiciones"

Por su parte, los grupos de la oposición PP y FIA criticaron la información trasladada en la comisión de Servicios Públicos respecto a los cambios anunciados. La portavoz popular, María Ángeles Larraz, apostó por mantener los encierros como están. Expusieron en redes sociales su temor a que el equipo de gobierno "acabe con las tradiciones".

Algo en lo que coincidieron con FIA. Para Antonio Lahuerta, "la eliminación de los encierros de la avenida de Zaragoza es un ejemplo más de que les importan muy poco las tradiciones" de la localidad: "Al margen de las carrozas ahora eliminan un acto típico de nuestras fiestas".