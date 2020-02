Una experta en trasplantes hepáticos y referente para sus hijos expone su trayectoria profesional en Corsetería La Suprema

La médica Trini Serrano, jefa de la sección de Hepatología del Hospital Clínico de Zaragoza, es de la opinión de que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Cuando hace muchos años le propusieron que se formara para incorporarse al programa de trasplante hepático -que se iba a poner en marcha en dicho centro sanitario aragonés- no dudó en trasladarse a Barcelona durante seis meses con sus dos hijas pequeñas para aprender en el Hospital Clínic. Y ahora que le han planteado participar en la tercera edición de Paseos con Ciencia, que ha comenzado este lunes, ha dicho que ‘sí’ y eso que al principio creía que no se merecía tal invitación. "Hay gente que ha hecho cosas mucho más importantes que yo. Acepté porque las mujeres tenemos que quitarnos ese miedo a exponernos públicamente. A lo mejor sí que a alguien le sirve el ejemplo de tu vida o lo que has hecho", señala.

Desde hoy y hasta el 17 de febrero, un total de 50 tiendas de la red de economía creativa Made in Zaragoza (impulsada por Zaragoza Activa) y algunos comercios colaboradores muestran en sus escaparates la vida y los logros de 57 mujeres científicas de todos los tiempos y de diferentes continentes para que los ciudadanos puedan conocer "esta gran cantidad de mujeres pioneras, intrépidas, sorprendentes y cargadas de ciencia". Una propuesta impulsada por la Iniciativa 11 de Febrero, en colaboración con Made in Zgz, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Más información Mujeres científicas en aulas y escaparates

En el caso de Trini Serrano, su trayectoria profesional se puede conocer en Corsetería La Suprema (en la avenida de César Augusto, 76). Su dueña, Ana Tazón, ha diseñado seis ilustraciones relacionadas con la Medicina que exhibe en el escaparate. "Es fundamental que se visualicen ejemplos femeninos en todas las áreas", dice.

Por su parte, la médica y especialista en Hepatología habla de la necesidad de romper los sesgos de género y los techos de cristal en Medicina porque a pesar de ser una profesión muy femenina "la visualización es masculina". "Como médicos colegiados en España estamos 50% hombres-50% mujeres; pero con tendencia a cambio porque más del 70% de los estudiantes de Medicina son mujeres. En cambio, las presidencias de los Colegios de Médicos (en Zaragoza por primera vez hay una mujer al frente), los ponentes científicos y los puestos de decisión y de poder son mayoritariamente de hombres", resalta.

Grupo español de mujeres hepatólogas

Ante este hándicap, la también coordinadora científica del 'Plan Estratégico para la eliminación de la Hepatitis C en Aragón' explica que se ha creado un grupo español de mujeres hepatólogas que, en colaboración de la Asociación de Mujeres, Investigadoras y Tecnólogas (Amit), organizó en 2018 la primera jornada de mujeres y Medicina para tratar esta problemática. "Hicimos un estudio nacional de Hepatología en el que vimos que éramos más mujeres que hombres (60% frente al 40%) y, sin embargo, los jefes de servicio y de sección son todavía mayoritariamente hombres", afirma Trini, para quien uno de los motivos de esta situación es el tema de la maternidad y la conciliación ("igualar baja maternal y paternal va a ser importante. Vamos a estar todos más en igualdad de condiciones", sostiene).

Al mismo tiempo, alude a la importancia de que las mujeres tengan referentes en Ciencia. "Las mujeres médicas tenemos que dar un paso adelante y aceptar retos profesionales que nos visibilicen. Nos autocensurarnos muchas veces. Poco a poco es como se cambia la mentalidad de la sociedad. Esos sesgos que hay que parece que la excelencia, la inteligencia y lo científico es masculino se modifican y el propio colectivo acaba viendo que no tiene género", indica. "La fortaleza y la valentía son cualidades que tenemos asociadas a la masculinidad, pero son cualidades que tienen muchísimas mujeres. Todo eso es lo que tenemos que ir cambiando para que de verdad hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades. Somos iguales ante la ley, pero es una igualdad aparente; luego socialmente sigue habiendo desventajas", añade. Quien quiera conocerla en persona lo puede hacer el sábado por la tarde en la ruta organizada por Made in Zgz. Ella ya es un ejemplo en su casa: sus dos hijas y su hijo se han decantado por la Ciencia.