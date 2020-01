Detenido tras disparar a varios sanitarios y policías con una pistola de balines en Villanueva de Gállego

La Guardia Civil detuvo el pasado jueves a un vecino de Villanueva de Gállego tras utilizar una pistola de aire comprimido para disparar a varios sanitarios del 061, así como a una patrulla de la Policía Local. Según informó la Comandancia de Zaragoza, aunque nadie resultó herido, el suceso provocó un enorme revuelo en la población, ya que parece que el hombre se atrincheró durante un tiempo en su vivienda y desde la ventana alcanzó con los balines tanto a una ambulancia como las fachadas de los edificios colindantes.

Los hechos se produjeron en torno a las 15.00 en la calle de Miguel Servet, después de que la mujer de R. C. C llamara al 061 pidiendo asistencia médica porque su marido no se encontraba muy bien. Según algunos testigos, en cuanto vio llegar a los sanitarios, el hombre se puso nervioso, sacó la pistola y empezó a amenazarles para que se fueran. Hasta la vivienda acudieron entonces varios agentes de la Policía local de Villanueva de Gállego, momento en el que el vecino habría empezado a disparar.

Temerosos de que esta persona pudiera herir a alguien, los policías municipales alertaron a la Guardia Civil para que enviara enseguida refuerzos y cortaron la calle a la circulación para impedir que nadie resultara lesionado. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias patrullas del cuartel de Casetas de la Benemérita, que finalmente consiguieron que el hombre depusiera su actitud y les entregara la pistola de aire comprimido.

Una vez neutralizado el peligro y leídos sus derechos al arrestado, este fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital aragonesa para someterle a un reconocimiento. Según fuentes de la Guardia Civil, esta persona se encontraba muy agitada y podría haber consumido alcohol o estar bajo los efectos de algún fármaco.

Al cierre de esta edición no se había podido confirmar si el detenido permanecía hospitalizado o había sido trasladado ya a los calabozos para su posterior puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de amenazas, otro de atentado y un tercero de daños.