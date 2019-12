Dos personas resultan heridas en accidentes de tráfico en Zaragoza

Dos personas han resultado heridas de carácter leve en sendos accidentes de tráfico que se han producido este sábado en Zaragoza. En uno de los siniestros, un autobús urbano conducido por M. A. B. D. de 55 años, ha colisionado frontolateralmente con un turismo conducido por R.D.R., de 23 años, en la calle de Conde de Aranda, a la altura del cruce con la calla de Santa Inés. Como consecuencia del impacto, este último,que hacía uso correcto del cinturón de seguridad, ha resultado lesionado de carácter leve, siendo preciso su traslado por ambulancia a un centro hospitalario. El suceso ha producido a las 13.15.

A la misma hora se ha producido otro incidente en la avenida de Goya, en el cruce con el paseo de Sagasta. Se ha producido la colisión por alcance entre una motocicleta, conducida por A. C. C., de 50 años, y un coche conducido por C. C. M., de 23 años. Como consecuencia del accidente el conductor de la motocicleta ha resultado lesionado de carácter leve y una ambulancia le ha llevado hasta un hospital para ser atendido de las lesiones sufridas. La persona que iba al volante del coche ha arrojado un resultado negativo en el test de alcoholemia. Ambos conductores portaban los dispositivos de seguridad correctamente abrochados.

Por otra parte, la Policía Local de Zaragoza ha detenido a un joven de 18 años, R. B., por un presunto delito de robo, al sustraer un teléfono móvil. El arresto ha tenido lugar a las 7.10 en la plaza de Miguel Salamero.