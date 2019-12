Zaragoza recuerda a las víctimas del atentado contra la casa cuartel

Hoy se cumplen 32 años del atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida de Cataluña, en Zaragoza, y esta mañana se ha celebarado un acto conmemorativo en recuerdo de las once personas que murieron. La plaza plaza de la Esperanza de la capital aragonesa reunido a autoridades como el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido; diputados autonómicos y concejales del Ayuntamiento, encabezados por su alcalde, Jorge Azcón.

El regidor ha afirmado que recordar a las víctimas del terrorismo, y a quienes dieron su vida por defender la libertad y la Constitución, es un "deber moral" que la ciudad asume. "Por eso, y lo he dicho en alguna ocasión, a partir de ahora queremos que en los actos donde se conmemoren en nuestra ciudad a las víctimas de terrorismo se realicen con la dignidad que requieren las víctimas" porque, según sus palabras, "no siempre han tenido la que merecen".

En este sentido, Azcón ha apuntado que, como alcalde, no puede prohibir un acto de exaltación del terrorismo en un local privado, pero ha dejado claro que no se realizará ninguno en un edificio municipal mientras él siga al frente de la alcaldía. "Las conferencias de asesinos no las queremos en nuestra ciudad y mucho menos con la colaboración del Ayuntamiento", ha indicado para añadir, a continuación, que lo que sí promoverán es la colaboración con las asociaciones, con las que firmarán un convenio para que "la memoria, la dignidad y la justicia" sea lo que guíe la actuación del ayuntamiento y las administraciones.

Tras las palabras del alcalde, los asistentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, propuesto por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Aragón, Lucía Ruiz, quien ha reconocido que este aniversario es siempre un día difícil, porque ella vivía en la casa cuartel. Las víctimas, ha añadido, tienen que lidiar con situaciones de memoria que reabren las heridas, por lo que ha pedido a los asistentes que no sólo les acompañen en el dolor hoy, sino "siempre".

Por su parte, la delegada de Covite, Concepción Fernández, quien ha mencionado los nombres de las víctimas, ha querido darles voz para que la sociedad recuerde que en este lugar, "de la manera más vil", se les privó de su derecho de recorrer su camino "en paz y libertad".

"Ahora cuando expectativas políticas pretenden enterrar vuestro sacrificio, dolor y recuerdo, cuando se pretende dar voz a los asesinos, quiero que se oiga que jamás seréis olvidados, que vuestra memoria nos da fuerzas para seguir reclamando Justicia", ha concluido.