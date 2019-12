Tres empresas de líneas de autobús deficitarias amenazan con dejar de prestar servicio

Tres empresas de autobús que prestan el transporte de viajeros en varias líneas deficitarias entre localidades de las comarcas de la Comunidad de Calatayud y Aranda han enviado una carta al Gobierno de Aragón en la que anuncian su intención de dejar de realizar este trabajo desde el próximo mes de enero por lo "insostenible" del servicio. Se trata de las compañías Río Aranda, Ijara y Hermasa y las líneas afectadas, incluidas bajo el régimen de subvención por débil tráfico, serían Daroca-Calatayud, Miedes-Calatayud, Villarroya-Calatayud, Jaraba-Calatayud, Ariza-Calatayud, Aranda de Moncayo-Morés-Calatayud y Oseja-Zaragoza. La fecha límite que ponen es el 2 de enero para las cinco primeras y el 31 para las dos últimas.

En este sentido, en las misivas remitidas a la Dirección General de Transportes de la DGA los responsables apuntan que no pueden prorrogar su labor en "las condiciones que hasta ahora han existido". Se refieren a que todavía no han cobrado los servicios prestados en dichos itinerarios durante 2018, una situación difícil de asumir. "Son servicios que nos cuestan dinero, que sin ayuda institucional no podemos soportar. Y mantenerlos es obligación del Gobierno de Aragón, no de las empresas", explica David Martínez, responsable de Hermasa y portavoz de la Asociación Rural de Empresarios Aragoneses del Autobús.

"Las ayudas no han subido, la recaudación ha caído y hay más líneas deficitarias para el mismo presupuesto", señala Martínez. En este sentido, José Magdalena, de Automóviles del Río Aranda, sostiene que "desde 2013 los ingresos por billetaje y paquetería han bajado un 11%, mientras que las subvenciones para paliar este déficit han disminuido un 40%". "Es inasumible porque no hemos cobrado 2018 y estamos adelantando gastos por amortizaciones, gasolina, ruedas, reparaciones y personal", añade. Martínez asegura que "hay muchas empresas en la misma situación, pero nosotros no podemos aguantar más: adelantamos un servicio que cobramos a 21 meses", se lamenta.

En las cartas enviadas al Gobierno de Aragón se matiza que para continuar con el servicio se modifiquen "sustancialmente las condiciones". "Solicitamos un cambio en la explotación para paliar el déficit existente", se indica en una de ellas. Para Martínez esta situación podría solucionarse a través de otra vía de respaldo institucional como los contratos programa. "De esta forma tienes certeza de cuándo y cuánto cobras", incide.

Fuentes del Departamento de Vertebración del Territorio, por su parte, explican que el director general de Transporte, Gregorio Briz (CHA), ya se reunió con estas empresas para tratar el asunto. En el encuentro, aseguran, Briz se comprometió a que en la subvención de 2020 se modificarían los pliegos, se distribuirían los pagos a lo largo del año, se aumentaría en 300.000 euros la partida para estas subvenciones y que en 2021 estaría en vigor el Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera.