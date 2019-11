Un macrocotillón en el Parque de Atracciones de Zaragoza se suma a la oferta de Nochevieja de este año

Todavía queda más de un mes para que se celebre la noche más especial del año, pero parece que los zaragozanos ya tienen ganas de dejar atrás 2019, embarcarse en nuevos propósitos (al menos por ahora) y, sobre todo, de disfrutar de la fiesta de Nochevieja. Sin sala Multiusos pero con la nueva incorporación del Parque de Atracciones, la mayoría de los grandes eventos programados en la capital aragonesa para dar la bienvenida a 2020 ya cuelgan el cartel de completo o están a punto de hacerlo. La novedad de este año se estrena por todo lo alto y ya se han vendido las 2.500 entradas disponibles, las últimas a un precio de 55 euros. La fiesta se celebrará en el recinto de la Oktoberfest y, según los organizadores, los más jóvenes son el público mayoritario.

Efectos especiales, música comercial, cañón de confeti, espectáculos y los Djs Álex Melero, Mikel Lombarte, Santi Buey, Cristian Vato y Fernando Vela serán los platos fuertes de la velada. Las últimas entradas, que incluyen barra libre y servicio de guardarropa, se vendieron por 55 euros. Las puertas se abrirán a las 0.30 y a las 6.30 sonará la última canción y los asistentes tendrán que poner fin a la primera noche de fiesta del año. Habrá un servicio lanzadera con autobuses que irán desde la Puerta del Carmen hasta el Parque de Atracciones.

Desde la Asociación de Cafés y Bares, sin embargo, no tienen una opinión del todo favorable sobre las macrofiestas que buscan hacer caja únicamente en los días señalados. "Siempre estamos de parte del socio que ha estado todo el año trabajando, por lo que molesta que justo en las fechas buenas se tenga que repartir el pastel", explican. Aun así, son conscientes de que "hay cosas con las que no se puede competir" y consideran que quizá el público de eventos como el que se celebrará en el Parque de Atracciones no sea el mismo que el que frecuenta los bares y las discotecas de la ciudad. "Hay que aceptarlo, aunque preferiríamos que el beneficio fuese a los de siempre", sentencian.

De todas formas, aseguran fuentes de la asociación, "las previsiones para Nochevieja siempre son buenas". Se trata de una "época especial" en la que se frecuentan nuevos establecimientos y "es normal que los grupos grandes prefieran un cotillón con la entrada cerrada".

Opciones para todos los gustos

Para los más rezagados o los que han preferido cambiar de planes, las redes sociales comienzan a llenarse de ofertas de compra y venta de tiques. Otro de los eventos más codiciados es la ‘XPain Party’ que se celebrará en el Espacio Ebro del Parque del Agua y que en menos de una semana también agotó las 2.000 entradas que se habían puesto a la venta. Todavía están disponibles, con un aforo de 800 personas, las del Pabellón de Ceremonias, donde la empresa El Cachirulo ofrecerá la misma fiesta.

Camino de terminarse están también los papeles de Supernova y del Teatro de las Esquinas. "Seguramente colgaremos el cartel de completo en un par de semanas", aseguran desde la discoteca. El primer tramo de entradas ya se agotó hace unos días. Ahora cuestan 55 euros y volverán a aumentar hasta los 60, el precio final hasta que se llene el aforo de 1.600 personas con el que cuenta el local y que, explican, se completa cada año. Su ‘Big Bang New Year’ contará con animación, acróbatas, efectos y recena en el restaurante Aura.

En el Teatro de las Esquinas repiten los que ya son un clásico de su Nochevieja, los pinchadiscos Starkytch, que con su "variado espectáculo" atraen a gente de todas las edades. "Viene público desde los 30 a los 60 años porque combinan música de todas las décadas", cuentan desde la organización. Se ofrecen 700 entradas, aunque el aforo es algo mayor, con la intención de evitar las masificaciones típicas de los cotillones. Actualmente están a un precio de 26 euros con una consumición, que irá aumentando conforme se acerque la fecha señalada.

Macroespacios y grandes y pequeños locales ofertan infinidad de opciones para que todo el mundo pueda dar la bienvenida a 2020 de la mejor manera, en una Nochevieja que se prevé multitudinaria pero en la que, sobre todo, hace falta ser previsor.