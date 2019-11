Ya es Navidad (en los centros comerciales de Zaragoza)

Queda más de un mes para la llegada oficial de la Navidad, pero resulta que sus luces, su magia y sus canciones ya se han dejado ver esta tarde en varios rincones de Zaragoza. Los centros comerciales ya lucen bien iluminados para que sus bombillas de colores nos imbuyan del espíritu navideño pese al frío, la lluvia o que todavía estemos en noviembre.

Y es que ya es Navidad (en el Corte Inglés). El alumbrado navideño de los grandes almacenes de Sagasta y intu Puerto Venecia se encendió simultáneamente a las siete de la tarde de hoy viernes en dos actos repletos de color, luz, música e ilusión.

Ilusión, sobre todo la de Sara, la gran protagonista en la glorieta de Sasera. La Fundación Pequeño Deseo ha hecho realidad su sueño de encender la Navidad al presionar el botón que llenó de luz la fachada del centro comercial. Pero no ha estado sola. Durante el acto de encendido, presentado por el periodista aragonés Javier Vázquez, todos los asistentes han agitado al unísono las varitas solidarias repartidas por la organización, incluidos su coordinadora, Alejandra Bonet, y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón, Patxi García. Con este pequeño símbolo, cada cual ha podido formular su propio deseo, igual que Sara, y la fundación podrá seguir haciendo realidad los sueños de niños y niñas con enfermedades graves.

Minutos antes, a las 18.45, las Chicas del Góspel han cantado varios animados villancicos que han metido al público en ambiente navideño, aunque algo deslucido por el frío y la lluvia que ha castigado la ciudad durante gran parte del día y que obligó a colocar el escenario a cubierto justo a la entrada del comercio.

En concreto, el grupo, formado por Alizia Romero, Ruth Rodrigo, Carla Vidán, Violeta Villalta, Sonia Herrero y Eva Pilar Pescador entonaron temas como 'Ain't No Mountain High Enough' o la célebre y conocida 'Oh Happy Day', que fueron muy aplaudidas por los asistentes.

Y como ya casi es Navidad, y en Navidad ocurren cosas mágicas, las Chicas del Góspel también han estado presentes en el encendido de la fachada del Corte Inglés de Puerto Venecia, centro comercial que se ha llenado también de luces, colores y música con el acto de encendido que ha tenido lugar en el Lago. Allí han estado los también componentes del grupo Noelia Revuelta, Christian Dragán e Itziar Gimeno.

A las siete de la tarde, Papá Noel en persona se ha encargado de llenar de luz el recinto con un pasacalles muy especial junto a sus ayudantes, los elfos y muchos personajes mágicos. Minutos después, en la plaza de las Palmeras, ha tenido lugar la cuenta atrás para que la Navidad llegue a intu Puerto Venecia a las siete y media en punto. Además, para celebrar la bienvenida de esta época del año se ha repartido chocolante caliente a los asistentes mientras Papá Noel se hacía fotos con los más pequeños, que le han entregado sus cartas.

Embajadoras de lujo

También ha llegado la Navidad al centro comercial Plaza Imperial, que ha encendido las luces a las cinco de la tarde con las jugadoras de fútbol sala femenino del A.D. Sala Zaragoza como embajadoras de lujo de este arranque. A continuación ha tenido lugar un concurso Futbol Free Style, para premiar con entradas de cine las mejores acrobacias con balón de futbol.

Además, esta tarde festiva, ideal para pasar en familia, se ha completado a las 18.00 con doble sesión de cuentacuentos: 'No quiero ser Princesa' y 'Frozen'. Y como broche final, a las 19.15 ha tenido lugar una chocolatada con premio de entradas para los participantes que encuentren la Z de Plaza en su vaso.