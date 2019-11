Fernández apela a la participación porque en el momento actual de España "no cabe la abstención"

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Zaragoza, Pedro Fernández, ha subrayado que este 10 de noviembre, jornada de elecciones generales es un "día importante", por lo que ha animado a los ciudadanos a votar porque "en el momento actual de España la abstención no es una opción" y ha recordado que todos los españoles "tienen la capacidad de decidir" quien va a gobernar los próximo años.

Pedro Fernández ha declarado ser optimista sobre los resultados que logre Vox en estas elecciones generales porque "los augurios y las perspectiva parecen que son buenas". No obstante, ha emplazado a esperar hasta el final de la jornada y al recuento para ver el resultado definitivo.

"Sea cual sea la decisión que adopten los españoles la asumiremos, como debe ser, porque es un Estado democrático y se aceptan los resultados, sean los que sean", ha zanjado.

Sobre necesidad del desbloqueo político que ha motivado la repetición de estas elecciones generales, Pedro Fernández ha dicho que las mayorías que se formen dependerán de los resultados. "No gustaría que, por supuesto, tanto con el PP o en solitario, Vox pudiera desbloquear esa situación".

De no poder ser de una de estas formas ha indicado que "será el PSOE o el que gane el que tendrá que buscar la manera de no volver a repetir elecciones cada seis meses porque así no podemos funcionar y porque causa un enorme perjuicio a la percepción de los ciudadanos de lo que tiene que ser la democracia".

Pedro Fernández, quien también encabezó la lista de Vox al Congreso en las anteriores elecciones generales, ha ejercicio su derecho al voto por correo, ya que está empadronado en Madrid, donde tiene su residencia habitual.

Esta mañana se ha acercado al colegio electoral habilitado en el IES Miguel Catalán, en el distrito Universidad, donde tiene que votar el candidato de esta formación al Senado, Pascual López. Le ha acompañado el portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, además de algunos simpatizantes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pedro Fernández ha contado que el resto del día lo pasará recorriendo algunos colegios electorales de Zaragoza para animar a los compañeros que hacen la labor de apoderados y saludar a los ciudadanos. Al final de la jornada se desplazará a Madrid para seguir con la directiva de Vox la evolución y el análisis de los resultados.