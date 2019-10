Una mujer es atropellada en un paso de peatones en San Ignacio de Loyola

Una mujer de 65 años fue atropellada en la tarde del jueves en un paso de peatones sin semáforos a la altura del número 12 de la calle de San Ignacio de Loyola, en Zaragoza. La víctima, identificada como R. C. M. C., sufrió heridas de carácter leve y fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, según fuentes de la Policía Local. El conductor del turismo, D. G. M., de 27 años, llevaba puesto el cinturón de seguridad y dio negativo en la prueba de alcoholemia. Se están investigando las causas del accidente.

Por otra parte, un ciclista menor de edad colisionó con un turismo cuando estaba atravesando un paso de peatones en la intersección de las calles Gómez Laguna y Manuel Albar, en el barrio de Casablanca. El suceso tuvo lugar a las 17.10 y el menor, que llevaba casco, sufrió heridas de carácter leve salvo complicaciones. La conductora del vehículo, C. A. O., de 40 años, dio negativo en la alcoholimetría.

Además, la Policía Local también informó de una colisión por alcance con cuatro vehículos implicados en el Camino de Bárboles, en la carretera de Logroño. El suceso ocurrió en torno a las 17.15, cuando los turismos conducidos por C. L. R., de 42 años; P. V. J., de 52; B. S. C., de 46, y M. A. C., de 43, chocaron entre sí. Como resultado, P. V. J. resultó lesionado, así como dos menores que viajaban con él en el coche. Todos fueron trasladados en ambulancia hasta un centro hospitalario.