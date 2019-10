Pablo Echenique enmarca la propuesta de autodeterminación en "fuegos articiales" de campaña

El candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Pablo Echenique, ha enmarcado la propuesta de resolución pactada por JxCat, ERC y la CUP en el Parlament, que rechaza la sentencia del 'procés' y alude al derecho de autodeterminación, en los "fuegos artificiales" propios de la campaña electoral. El político ha hecho estas declaraciones en un debate sobre políticas económicas que se ha celebrado en el

Para Echenique es bastante "evidente" que, además del Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, también las fuerzas independentistas están utilizando el "conflicto territorial" para buscar votos de una manera "irresponsable". Sin embargo, ha señalado que incluso el movimiento independentista sabe que el 'procés' ha fracasado y que la vía unilateral no ha dado los resultados que "prometieron al pueblo catalán". Por ello ha instado a "rebajar la tensión" y ha enmarcado la propuesta de autodeterminación en los "fuegos artificiales" propios de la campaña electoral, aunque la ha calificado de "poco responsable" dado los "disturbios" vividos en Cataluña en la última semana.

"Creo que lo que hay que poner ahora mismo encima de la mesa no son declaraciones altisonantes o amenazas represivas, sino sensatez y diálogo para desinflamar el conflicto", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un debate económico en Zaragoza. La postura de Unidas Podemos no cambiará en el caso de que el Parlament apruebe la iniciativa, según ha indicado Echenique, quien ha puntualizado que su formación política es la única que no ha cambiado de criterio en esta cuestión.

En este sentido, ha recordado que el PSOE ha pasado de expresar una "España plurinacional" a "amenazar" con el artículo 155 de la Constitución, y que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha moderado su postura cuando su formación presionó a Carles Puigdemont para que no convocara elecciones autonómicas en Cataluña.

"Nosotros pensamos que en política la coherencia es un valor fundamental y mantenemos lo mismo, el diálogo", ha apuntado Echenique, quien ha pedido a los actores políticos "altura de miras"