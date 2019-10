Más de 36.000 personas estrenan el ‘outlet’ de El Cortes Inglés en Grancasa

Más de 36.000 personas prevé El Corte Inglés que estrenen este lunes su nuevo ‘outlet’ de Grancasa, que se ha llenado a lo largo de la jornada hasta el punto de provocar colas de dos horas para pasar por caja. La afluencia ha sido masiva, similar a las rebajas de enero de antaño, y a las diez de la mañana ya había gente esperando a las puertas del centro para comprar todos tipo de artículos de moda, mobiliario y electrodomésticos con hasta un 70% de descuento.

Fuentes oficiales del gigante de la distribución han señalado que al mediodía ya habían pasado más de 7.500 personas, aunque la atracción de clientes se disparó por la tarde al tratarse de un día laborable. "La media habrá rondado las 3.000 personas por hora", han detallado.

La reconversión del centro se hizo en un tiempo récord con el objetivo de abrir par las fiestas del Pilar. Cerró sus puertas como una tienda más de El Corte Inglés el 5 de agosto y ha reabierto este lunes con su propuesta comercial renovada, centrada en productos de moda y electrodomésticos de oferta, aunque manteniendo en la planta sótano el supermercado de Hipercor.

Este es el segundo centro más grande del grupo en Zaragoza, con unos 28.000 metros cuadrados, aunque ahora ha perdido una de sus cuatro plantas por el momento y parte de su superficie se ha tabicado para crear una de las mayor tiendas de Sfera. Con su estreno, se ha cerrado el centro de oportunidades de Plaza Imperial, ahorrándose un alquiler.

La expectación era máxima hasta para el propio personal de El Corte Inglés. El desfile de ejecutivos entrajetados saltaba a la vista de los propios clientes, que han podido observar departir amigablemente al director de todos los centros de oportunidades de El Corte Inglés, Pablo de la Torre, y al responsable del grupo en Aragón, Navarra y La Rioja, Javier Galdós, con el dueño de Pikolín, Alfonso Soláns, y su mano derecha, Luis Barcelona.

Estos dos últimos promueven un gran ‘outlet’ en la carretera de Logroño, Torre Village, a través de la sociedad Iberebro y han acudido invitados para ver la acogida que tenía el reconvertido El Corte Inglés. Soláns, quien ha recordado que son proveedores de colchones del grupo comercial, no se ha aventurado a señalar si la oferta de Torre Village será parecida, dado que, ha dicho, "dependerá de los operadores".

Como ha explicado el propio personal del grupo, el nuevo establecimiento abre mercado en España como primer centro de oportunidades que incluye electrodomésticos del hogar y todo tipo de aparatos electrónicos. "Con esta oferta, van a romper el mercado en Zaragoza. Le puedo asegurar que los electrodomésticos están más baratos que en Amazon e incluso que los que vende Balay en su tienda de fábrica", ha explicado David Sánchez cuando esperaba pacientemente para abonar un ordenador portátil HP por la mitad de su precio original, una olla a presión, una nevera portátil y perfumes de hogar.

Como otro muchos clientes, ha argumentado que a la gente "no le importa" pagar por un electrodoméstico rebajado que tenga un arañazo en un lateral o haya sufrido un golpe que no afecte a su funcionamiento. Esta realidad no se esconde, sino que se detalla en los carteles explicativos de las lavadoras y frigoríficos en exposición, que se pueden comprar al 50%. Solo en el caso de solicitar el envío a casa, se cobran los portes, como ha explicado el personal de El Corte Inglés.

Los clientes han llegado también de Pamplona, como Sonia y Álvaro, habituales del ‘outlet’ de Plaza Imperial y que han destacado la nueva oferta como una de las mejores del país. "Hemos estado en unos cuantos en España y no hay ninguno parecido", han apuntado.

Ante la previsible flujo de visitas, el Corte Inglés ha cuadruplicado la plantilla que habitualmente tendrá el ‘outlet’ y más de 35 personas se han ocupado de atender las cajas, reponer productos y atender las dudas de los compradores. Y así se mantendrá hasta que la afluencia baje.

María y Raquel, vecinas del Actur, han aprovechado que tenían fiesta para acudir al centro y compraron ropa para sus maridos e hijos. "Está mucho mejor, más organizado y limpio que el que había en Plaza. Era una nave que no te invitaba a entrar", ha apuntado Raquel.

En la misma fila aguardaba Arantxa, quien ha considerado que el diseño del nuevo ‘outlet’ hace que se asemeje a cualquier centro de El Corte Inglés. "Es como si fuera una tienda más y no un centro de oportunidades", ha añadido.

La afluencia ha animado la actividad en Grancasa, incluso a la competencia directa, como reconoció el gerente de la vecina tienda de Media Markt, Sergio Montalbán. «Ha venido más público de lo habitual, lo que es una demuestra que la competencia es buena. Grancasa se ha reforzado como centro de referencia para comprar», opinó.