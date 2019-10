El Euromillón deja 2,3 millones "muy repartidos" en Zaragoza

¿Qué se siente al repartir 2.290.993 euros entre un centenar de conocidos? "Es muy bonito, una suerte porque en ese grupo hay mucha clientela fija, de siempre, que ya ha venido a transmitirnos su alegría", explica con emoción Ana Isabel Nuin, responsable del conocido estanco ubicado en la esquina del paseo de la Independencia con la plaza de Santa Engracia, en pleno centro de Zaragoza, donde desde primera hora de la mañana colgaba un cartel anunciador del premio de Euromillones sellado en la administración.

El sorteo de este martes no dejó ningún acertante de primera categoría -había 190 millones en liza-, aunque sí de segunda, como en este caso, en el que el amplio reparto se entiende al corresponder la combinación a una peña. "Llevamos jugando juntos mucho tiempo, participamos en el Euromillones siempre que el bote supera los 80 millones. Anoche acertamos cinco números y una estrella, nos quedamos a una del primer premio".

Cada participación de cinco euros ha sido gratificada con unos 16.000 euros. También la de Isabel, quien recuerda que "cada uno juega lo que considera oportuno, así que hay quien se ha llevado una cantidad mayor, en función de lo que haya querido poner".

La mañana de este martes ha sido un no parar en el céntrico local, donde no han dejado de llamar y de recibir llamadas de los agraciados, quienes confían en la responsable de la administración la elección de los números. "No siempre jugamos con las mismas combinaciones, ahora mismo llevábamos repitiendo desde febrero", concluye la lotera, también agraciada en esta ocasión, antes de retomar la laboriosa -y satisfactoria- cadena de llamadas.