"Los pensionistas llevamos mal el bloqueo porque no se adivinan soluciones a nuestros problemas"

Hace más de un año, miles de pensionistas se organizaron y decidieron salir a la calle para denunciar la precariedad en la que viven. Exigían un incremento de la paga más allá de la revalorización mínima del 0,25% que contempla la ley. Hoy, siguen defendiendo sus derechos, aunque el panorama es para ellos más desalentador, dada la situación política por la que atraviesa España.

Uno de estos ciudadanos es Antonio Matinero. A sus 65 años no ha perdido la esperanza y participa en las concentraciones que bautizaron como 'Los lunes al cierzo', en la plaza del Pilar, junto a más de 100 compañeros. Es uno de los portavoces de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Zaragoza y considera que el bloqueo les aboca a un panorama bastante negro "al no haber presupuestos ni Gobierno".

"Estamos llevando muy mal esta situación política. Con un Gobierno en funciones no tenemos un interlocutor con quien podamos hablar y, en caso de que lo tuviéramos, no nos quieren recibir". Y añade que "no se adivinan decisiones inmediatas que solucionen los problemas de los pensionistas" por lo que todo apunta a que volverán a la revalorización mínima para el próximo año. "Hay que seguir peleando gobierne quien gobierne –asegura–. Los que salíamos a la calle en los años 70 somos los mismos que tenemos que volver a manifestarnos para reivindicar unos derechos que se consiguieron entonces y se están perdiendo ahora".

"Nos da vergüenza que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo. Van más a lo personal que a resolver el día a día de la gente", afirma con contundencia. Y señala que "tiene repercusiones en la sociedad en general".

Reivindican que las pensiones suban el IPC real, pero además piden abordar las prestaciones de las viudas, el copago sanitario, los medicamentos que no cubre la Seguridad Social, las jubilaciones anticipadas y "los servicios sociales en general". "Es una pena que cada poco tiempo oigamos casos de ancianos que mueren en soledad".