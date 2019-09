Una mujer, herida leve, tras caerle encima el cristal de un autobús

Una mujer que viajaba en un autobús urbano en Zaragoza ha resultado herida leve este martes por la mañana tras caerle encima un cristal de los que separan la puerta de los asientos. El accidente se ha producido a las 10.30 en un autobús de la línea 35, a la altura del Clínico.

"Iba sentada en el primer asiento junto a la puerta. El autobús ha pasado por un bache y de repente se ha desplomado la cristalera que separa la puerta de los pasajeros de mi asiento. Se me han caído todos los cristalitos encima, algunos se me han metido por los zapatos. Se me ha rajado el pantalón y me he hecho un rasguño en una pierna. Me he llevado un buen susto, pero estoy bien. El conductor ha sido muy amable conmigo", cuenta esta viajera.

La mujer no ha precisado atención médica y ha continuado con sus planes esta mañana en la ciudad. "Después del susto, he seguido con normalidad, estoy bien. Otros viajeros comentaban que no es la primera vez que ocurre", apunta.