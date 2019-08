Lazos de amistad en el límite de Aragón y Castilla

"Entre Aragón y Castilla hay cuatro pueblos rayanos que unidos por un mojón son cuatro pueblos hermanos". Así reza el tótem explicativo del mojón de Isabelana, donde coinciden los términos de La Yunta (Guadalajara), Odón (Teruel) y Las Cuerlas y Used (Zaragoza) y para hacer honor a ese sentimiento, este lunes cerca de un centenar de personas de todas las edades se reunieron en torno a una pequeña merienda y varias actividades. Lo hicieron entre chaparras y campos de cereal cosechados.

"Era paso de nobles, comerciantes, agricultores y también de bandoleros", explicó David Campillo, vecino de Used y uno de los promotores de la iniciativa. Para Pepe López, de La Yunta, el encuentro era "una ilusión cumplida que empezó al señalizar el mojón, porque más que separar nos une". "Antes –dijo– muchos matrimonios entre los pueblos y las fronteras solo estaban en el papel". Ana Felisa Torrijo, alcaldesa de Las Cuerlas, indicó: "Hemos animado a a participar porque esa casualidad de confluir no se da en cualquier sitio y queríamos potenciar este vínculo". Para Jesús Domingo, de Odón, era oportunidad para estar con gente "que a lo mejor no ves en todo el año".

El vuelo de las cometas, las conversaciones, el jamón y el vino hicieron el resto para reverdecer esa unión entre los pueblos.