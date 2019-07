Consternación en La Muela por la muerte del matrimonio en Escalante

Los vecinos de La Muela se despertaban este martes con una noticia que para nada esperaban. El asesinato de M. J. R. R., una mujer de 52 años casada cuyo cadáver fue descubierto este lunes en un domicilio de la localidad cántabra de Escalante cuando la Guardia Civil fue a avisarle de la muerte en accidente de tráfico de su marido, Juan A.E., de 56 años. Ambos residían en La Muela hasta hace casi dos años, y aunque al parecer solo él era natural de la localidad zaragoza, ella también llevaba "toda la vida" en el citado municipio.

Los vecinos se encuentran consternados ante la pérdida de este matrimonio, que según apuntan los muelanos, "eran muy agradables con todo el mundo y tenían una buena relación con el pueblo". El matrimonio estuvo regentando la taberna 'El Bodegón' durante unos ocho años, pero ahora está cerrado. "Era una pareja muy normal, con mucha convivencia y siempre iban en cuadrilla", aseguran los vecinos que no pueden creer lo que ha sucedido. "En un pueblo pequeño esto impacta mucho, nunca te imaginas que algo así pueda ocurrir", declaran desolados. Todos coinciden en que ha sido un suceso "muy raro".

Los agentes de la Benemérita localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda del barrio de San Roque de Escalante, donde al parecer veraneaban, aunque los vecinos de La Muela aseguran que hace año y medio o dos años que ya no vivían en la población zaragozana, pero que iban con cierta frecuencia. La mujer presentaba varias heridas de arma blanca y se hallaba tendida sobre un charco de sangre. Según la Delegación del Gobierno en Cantabria, la fallecida no había presentado denuncias previas por malos tratos, pero no se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género. "Nunca se les ha visto ningún comportamiento violento en público, entre ellos había buena relación", añaden los vecinos del municipio de la comarca de Valdejalón consultados por Heraldo.es.

El hallazgo se produjo poco después de que el esposo de la mujer falleciera en un accidente de tráfico en la CA-460, donde el vehículo que conducía el muelano se estrelló contra un árbol. Se da la circunstancia de que el cuerpo del conductor también presentaba heridas de arma blanca, tal y como se comprobó al proceder al levantamiento del cadáver.