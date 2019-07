Los vecinos de Aldehuela de Liestos llevan cinco días sin teléfono fijo

Los vecinos de la localidad zaragozana de Aldehuela de Liestos llevan cinco días sin poder utilizar sus teléfonos fijos, un problema que está afectando a cincuenta habitantes de esta población de la Comarca del Campo de Daroca.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Aldehuela, Arcadio Muñoz, ha explicado que este miércoles "es el quinto día que estamos sin teléfono fijo" en la población. "La compañía nos dice que están arreglándolo y no hay manera de que nos den otra respuesta, no contestan o salta el contestador automático", ha criticado.

"El problema es que hay gente mayor que están solos en casa y que se pusieron el fijo porque en invierno no funciona bien el móvil y ahora no sabemos qué hacer, son personas de 90 años" que no pueden contactar de otra manera con sus familiares, ha alertado.

En total, la avería afecta a unas cincuenta personas, de los 200 vecinos que residen en Aldehuela en verano. Internet les funciona "lento, pero funciona" y las redes sociales "son catastróficas, se colapsan en verano" cuando más gente llega al pueblo, ha añadido.