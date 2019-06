Valdespartera y Arcosur reclaman un mejor servicio de Correos y el fin de los recortes

El anuncio que Correos hizo tan solo unos días sobre los recortes del 15% de su plantilla en Zaragoza a partir del 18 de junio no han dejado a nadie indiferente. A las quejas de los empleados, que a comienzos de semana secundaron una huelga de 48 horas como forma de protesta, se han sumado también las quejas de varios colectivos vecinales. Temen que el ya maltrecho servicio postal del que disponen algunos barrios empeore todavía más tras el tijeretazo y la llegada del verano.

Pese a que las medidas anunciadas por Correos afectarán, principalmente a La Romareda, Delicias y el Centro, que verán cómo su número de carteros se reduce, otros distritos de la ciudad han alzado la voz para reclamar un servicio de calidad y pedir más contrataciones. Es el caso de Valdespartera y Arcosur, que han denunciado en numerosas ocasiones retrasos en la recepción de cartas y paquetes, sobre todo durante la campaña navideña y la veraniega.

“El número de viviendas se ha duplicado desde 2014 sin que haya habido un aumento de efectivos, con las consecuencias de carga de trabajo y mal funcionamiento del servicio para los usuarios”, recoge la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera en un comunicado.

Además, al tratarse de un barrio joven, el volumen de pedidos que los vecinos hacen a través de internet es muy alto, por lo que las entregas diarias se multiplican. “La cobertura es deficiente y no están cubriendo nuestras necesidades”, señala Adolfo Lahoz, presidente de la entidad.

Lahoz asegura que han puesto varias quejas al respecto a través de Correos, pero considera que de nada servirán si los despidos anunciados se hacen finalmente efectivos. “De poco sirve que Correos nos conteste a las quejas si después recortan sus plantillas”, lamenta.

En la actualidad, Valdespartera y Arcosur solo cuentan con siete carteros y no está previsto el refuerzo en esta parte de la ciudad, a pesar de que es una de las que más ha crecido en los últimos años. “Los cálculos que hizo Correos en 2014 no sirven. Desde entonces la zona ha ido creciendo, no solo en habitantes, sino también en pedidos”, aseguran desde la entidad. “Queremos un servicio acorde a la población que tenemos ahora”, reclaman. Es decir, 21.769 habitantes en el caso de Valdespartera y 4.169 en el de Arcosur, según los datos del padrón del mes de mayo que manejan las entidades vecinales.

En el mismo sentido se manifiestan desde Arcosur, donde afirman sentirse “bastante indignados” con la noticia. “El servicio ya es bastante deficiente de por sí, y entendemos que si se producen los recortes va a empeorar”, comenta Raúl Chueca, presidente de la Asociación de Vecinos Arqueros de Arcosur.

La escasez de comercios en este joven barrio hace que muchos residentes opten por comprar de manera online, por lo que, igual que en Valdespartera, los envíos de paquetería son una constante. ”Durante la época estival, el servicio todavía es peor por las vacaciones que, evidentemente, tienen que tener los empleados. Lo que hace falta es más personal”, señala Chueca, que pide también que se acelere al máximo posible la construcción de la oficina de correos de Valdespartera que dará servicio al conjunto del Distrito Sur.

Nueva oficina y centro logístico

Hace aproximadamente un mes, Correos confirmó que iniciarán los trámites necesarios para conseguir que el Ayuntamiento de Zaragoza otorgara la licencia de obras del local “en breve”, aunque no apuntaron ninguna fecha concreta sobre cuándo podría estar operativa y, por el momento, no hay ninguna señal de trabajos en su interior.

La de crear una nueva oficina en Valdespartera no es la única operación que Correos quiere llevar a cabo en un futuro próximo en la capital aragonesa. En marzo anunció que prevé instalar un Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) en el que organizar toda la paquetería de comercio electrónico en Plaza y que su intención era adquirir un terreno de más de 40.000 metros cuadrados para ello.