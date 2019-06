Alegría critica que Madrid haya impuesto al próximo alcalde y asegura que Cs tendrá que dar "muchas explicaciones"

La candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, ha criticado este viernes que finalmente haya sido Madrid “quien ha impuesto el nombre del próximo alcalde de Zaragoza”. Alegría se había reunido esta misma mañana con la candidata de Ciudadanos, Sara Fernández, con quien había negociado un acuerdo programático y la estructura del que iba a ser su gobierno. “Me he enterado prácticamente cuando estaba saliendo de su despacho”, ha asegurado.

La candidata socialista ha afirmado que tanto Ciudadanos como Fernández tendrán que dar “muchas explicaciones”, ya que su decisión “pasa por gobernar de la mano de la ultraderecha”. “También tendrá que explicar cuál es su capacidad de decisión y de defensa de los intereses de los zaragozanos”, ha aseverado.

Alegría ha confirmado que estará al frente del grupo municipal socialista durante los próximos cuatro años y que hará una oposición “seria y contundente” contra un gobierno que, en su opinión, “va a estar teledirigido por el designio de la ultraderecha”. “Vamos a estar muy pendientes de que los zaragozanos no pierdan derechos y libertades”, ha asegurado.

En los últimos días, PSOE y Ciudadanos han hablado “de tú a tú”. “Hemos sido muy generosos en esas negociaciones”, ha resaltado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa, ha criticado que la lista ganadora “haya sido víctima del tablero de pactos nacionales”. “Rivera y Casado han mercadeado con Aragón y Zaragoza como si de una partida del Monopoly se tratase”, ha dicho.

A su juicio, Cs ha demostrado este viernes que “no vino a regenerar la política, sino a mantener las viejas prácticas y a candidatos como Jorge Azcón, que lleva 20 años en el Ayuntamiento”. “Lamentablemente, la ultraderecha va a condicionar el día a día. Va a marcar presupuestos y ordenanzas”, ha añadido.

En relación a los pactos autonómicos, no ha cerrado la puerta a la formación naranja, necesaria para que la investidura de Javier Lambán salga adelante en primera vuelta, pero sí ha asegurado que Cs “tiene la credibilidad muy tocada”. A su entender, los de Rivera “han traicionado el contrato electoral”. “Nosotros vamos a combatir para que Aragón no sea una ficha más en los pactos nacionales. Aragón no se vende, Ciudadanos va a tener que dar muchas explicaciones”, ha insistido.