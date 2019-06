El estereotipo puede vestir el momento, pero acaba desnudando carencias y contradicciones. Al PSOE le ha funcionado en estas últimas elecciones, aunque entre una y otra ya ha empezado a operar de forma natural. El acierto inicial en la creación del paradigma Colón y las tres derechas para movilizar a la izquierda el 28-A, ha dado paso a una realidad en la que aflora el estereotipo en su versión más hueca tras el 26-M. Queda claro que las urnas pueden avalar una opción política para frenar a la contraria, pero también que no solo de prejuicio vive la democracia. El personal sabe de sobra que el fantasma de la ultraderecha ni da de comer ni crea empleo ni baja impuestos. Pero algunos siguen erre que erre. El ministro en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, echándose las manos a la cabeza ante posibles pactos con formaciones de «inspiración franquista», pero mirando para otro lado cuando sus correligionarios navarros negocian gobernar en la comunidad vecina con la abstención de Bildu, a cambio del Ayuntamiento de Pamplona. O su candidata a la alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, cuando dice que a los ciudadanos no les gustaría ver «la fotografía de Colón en la plaza del Pilar» mientras ella intenta salvarse pactando con Cs, copromotor de Colón y parte de su tan denostado «trifachito». La foto de ‘Pilón’. Esa sí, por supuesto, cómo no...