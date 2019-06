El Colegio de Médicos acoge una exposición de fotos para ayudar a los niños de Anantapur

El Colegio de Médicos de Zaragoza acoge hasta el 27 de junio una exposición de fotos titulada 'Desde la Ciudad del Infinito. Anantapur', que pretende sensibilizar y captar fondos para ayudar a los niños con discapacidad tratados en los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer en esta zona de la India.

La muestra se puede ver en la Oficina de Cooperación de la institución colegial y ofrece la mirada de seis fotógrafos que viajaron a la India para captar con su objetivo el trabajo de la fundación. Se trata de Arancha Benedí, Eduardo Pimenta, Diego Carmona, Tomás Avis, Mapi Coca y Laura Mardi, ha informado el colegio en una nota de prensa.

Estos seis fotógrafos muestran las emociones en unas obras que sacan a la venta para destinar lo que recauden con ellas al proyecto 'Acceso de niños y niñas al Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Bathalapalli (La India)'.

Este trabajo fotográfico forma parte también de un proyecto colectivo del grupo Atrezzo Infantil denominado 'Un niño, una sonrisa', gracias al cuál los participantes recorrieron pueblos y aldeas visitando los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer. Para colaborar, hay posibilidad de adquirir alguna de las 35 imágenes que estarán a la venta. La compra se puede realizar en diferentes formatos. Entre ellos, las fotografías en tamaño de 15 por 15 centímetros o de 40 por 60 centímetros, así como una colección de postales de cada autor con sus mejores capturas.

La muestra ha pasado previamente por el Centro Joaquín Roncal y viajará posteriormente a Sevilla de la mano del fotógrafo Francisco Guerrero.

Fundación

La Fundación Vicente Ferrer es una organización no gubernamental de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de zonas rurales en Andhra Pradesh y Telangana, en el sureste de la India.

Apoya a comunidades empobrecidas y grupos especialmente vulnerables: mujeres y personas con discapacidad. Aplica sus programas en más de 3.500 pueblos y apoya a más de 3 millones de personas. El modelo de desarrollo de la fundación en la India coincide con el conjunto de propuestas globales de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.