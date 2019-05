Juzgan a un hostelero y su testaferro por presunta estafa

La Audiencia juzgó este lunes al hostelero Alejandro L. A. y al albañil y su supuesto testaferro Constantin C. por una presunta estafa. El fiscal pedía para ellos penas de dos años de cárcel pero, tras escuchar las declaraciones, retiró la acusación contra este último. Ambos fueron denunciados por el dueño de una empresa de tragaperras que prestó al primero 25.000 € que nunca le devolvió.

Según el fiscal, Alejandro L. era el administrador único de una sociedad que montó un restaurante en Calatayud. Se constituyó en febrero de 2009 y fue liquidada en mayo de 2011. Cuando abrió, el empresario de las máquinas le colocó una y le dejó 25.000 € que debía devolver en diez años a cuenta de la recaudación.

El acusado explicó que el negocio no fue bien y que dos años después su gestor le propuso liquidar la sociedad, para lo que utilizaron a Constantin C. El hostelero dijo que no conocía a este y que la primera vez que lo vio fue en el despacho del gestor, donde se lo presentaron como el liquidador.