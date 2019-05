La supermanzana de Torrero divide a los vecinos

"Está siendo la comidilla de estos días. Desde luego, no ha dejado a nadie indiferente". Pascual Lahoz, vecino de Torrero, resumía este viernes el sentir generalizado en el barrio después de conocer, a través de las páginas de este periódico, el proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza para implantar la primera supermanzana de la ciudad en las calles de su distrito. "Yo no lo tengo claro, pero por lo que se oye hay mucha gente en contra", comentaba.

Pero, ¿qué es una supermanzana? Se trata de un conjunto de calles en el que el tráfico se deriva a los viales periféricos para que en su interior se aplique una prioridad peatonal y ciclista. El gobierno de ZEC quiere poner en marcha esta idea como parte de su apuesta –recogida en el Plan de Movilidad– de pacificar la ciudad, es decir, reducir el espacio del vehículo privado en favor de los medios de transporte sostenibles.

En el caso concreto de Torrero, la propuesta busca por un lado reducir el tráfico en algunos viales del barrio que cada día asumen más vehículos de lo deseado, como las calles de Cuarte y de Granada. La idea es dividir el distrito en cuatro subáreas o supermanzanas, derivando la circulación a las zonas periféricas, mientras que las interiores se pacifican para peatones, ciclistas y residentes.

Como norma general, esto se consigue elevando a cota cero todos aquellos tramos que cuenten con aceras de menos de 1,80 metros de anchura. Además, se eliminarían los aparcamientos de las calles con menos de 7 metros de anchura. Según el estudio previo, esto supondría suprimir 392 plazas, aunque el proyecto plantea restituir exactamente el mismo número en otros solares y zonas del barrio, para que los vecinos no pierdan recursos en este sentido.

Precisamente este es el principal foco de críticas por parte de los residentes y, sobre todo, de los comerciantes de la zona. "Es una de nuestras demandas históricas: en el barrio es imposible aparcar", lamentaba Margarita Ballarín, presidenta de la asociación Sector Comercial de Torrero. "Queremos que pongan zona azul para favorecer la rotación o que construyan un parquin público", detallaba. A su juicio, "hay zonas residenciales de calles estrechas donde está bien que peatonalicen para los vecinos, pero hay que pensar también en los aparcamientos".

Primeras actuaciones

En cualquier caso, el proyecto para instalar la primera supermanzana quedará en manos de la próxima corporación municipal, aunque se van a hacer intervenciones previas antes de las elecciones, como la elevación a cota cero de la calle de Alicante o el cambio de sentido en la de Granada. En esta última, Victoria Val regenta desde hace tres años la frutería La Repera. "Cuanta más zona verde mejor para el barrio, pero nos preocupa mucho el aparcamiento, es una zona horrorosa para dejar el coche", advertía.

En cambio, en Torrero también se oyen voces de apoyo a este cambio drástico de organización de las calles. "Me parece perfecto, tenemos unas aceras muy estrechas y para los mayores nos ayudaría mucho", decía Carmen Alcalde apoyada sobre su carro de la compra. También estaba a favor, aunque por otros motivos, Saúl Rodríguez: "Hay que pensar en el medio ambiente, si no nos concienciamos de dejar el coche en casa, mal nos irá", añadía mientras señalaba el denso tráfico de la avenida de América. En la misma línea se pronunciaba Aitana Tejero. "Me muevo en moto, así que no me afecta el aparcamiento. Si encima es bueno para el medio ambiente y para las personas mayores...", resumía.