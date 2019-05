Zaragoza aprueba las bases para las ayudas a cultura y becas de canto y piano

El Consejo de Zaragoza Cultural ha aprobado este jueves las bases que regularán las subvenciones de cultura de 2019 así como las bases de las becas de canto Pilar Lorengar y de piano Pilar Bayona para impulsar la carrera musical de artistas locales y dotadas con 10.000 euros cada una.

Las subvenciones de cultura repartirá 500.000 euros para el apoyo, difusión y promoción del tejido cultural de la ciudad en siete disciplinas: Cultura Tradicional Aragonesa; Artes Plásticas y Visuales; Libro y la lectura y Cultura comunitaria y profesionalización, dotadas cada una con 50.000 euros; Artes Escénicas; Cine y Audiovisual y Música y actividades musicales, a las que se destinan 100.000.

Las bases para la convocatoria de este año se han ajustado a los cambios de criterio establecidos en el Plan de Subvenciones del Ayuntamiento que incluye, por ejemplo, cláusulas de igualdad.

Los representantes del sector, elegidos por las distintas mesas sectoriales, serán también quienes valoren y elijan los proyectos que recibirán fondos públicos, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha advertido, no obstante, de que la convocatoria de subvenciones no se podrá publicar de forma inmediata al no haber presupuesto aprobado en 2019 y será necesario realizar un pleno extraordinario para realizar una modificación de crédito.

El área de Cultura también ha sacado a convocatoria pública el programa de residencias del Auditorio de Zaragoza para impulsar producción artística local en el ámbito de la música clásica, contribuir a consolidar salidas profesionales para los músicos y cantantes de nuestra ciudad y estabilizar proyectos profesionales ya en marcha.

Las personas que integrarán el comité de selección encargado de valorar los proyectos presentados serán el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; Eva Sandoval, musicóloga y presentadora de Radio Clasica-RNE; José Luis González Uriol, concertista internacional y catedrático emérito de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Aragón, y Silvia Márquez Chulilla, clavecinista y organista y directora de La Tempestad.

Además de Carmen Esteban Vicente, directora del Conservatrorio Superior de Música de Aragón; Óscar Casanova López, músico y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y Jorge Villarroya Greschuhna, consejero delegado de Industrias Químicas del Ebro, empresa patrocinadora de las becas musicales.

Propuestos por los grupos municipales lo integrarán Marta Almajano, soprano internacional; Miguel Ángel Yusta, poeta y crítico literario; Luis Alfonso Bes, crítico musical; Sergio Maniega, vocal en Junta de Distrito de San José y la concejala del PP María Navarro.