Zuera coloca frases para disuadir del mal uso de aparcamientos para discapacitados

El Ayuntamiento de Zuera ha iniciado una campaña de concienciación a favor de las personas con discapacidad que incluye la instalación de placas con diversas frases para evitar el uso inadecuado de los aparcamientos reservados a conductores con problemas de movilidad.

"¿De verdad quieres estar en mi lugar", "La movilidad reducida no me limita, no lo hagas tú" o "No parar ni estacionar, sin tarjeta no la puedes usar" son tres de los mensajes que se han colocado en 14 plazas de la localidad de forma temporal. En concreto, los carteles se han distribuido por distintas calles, como Dos Aguas, Los Olivares o Navas y las avenidas de Zaragoza y de Candevanía.

Desde la Policía Local aclararon que, en principio, se han instalado en aquellas plazas de aparcamiento reservadas que suelen tener más demanda y, al mismo tiempo, son ocupadas por gente que no las necesita. Esta idea ha sido importada de Italia y ya se ha realizado en otros municipios españoles con resultados positivos.

Además, los agentes, en colaboración con el Consejo de la Infancia y Juventud, van a realizar patrullas escolares en las que, junto con los niños, repartirán información a los conductores en puntos clave del municipio, con el objetivo de hacer de Zuera "un pueblo mucho más concienciado". Esta actividad se celebrará los días 15 y 17 de este mes.

Actividad con los usuarios de la residencia de mayores de Zuera. Policía de Zuera

'Jota' visita la residencia de mayores

El guía canino responsable de ‘Jota’, perra del cuerpo de Policía de Zuera, en colaboración con el terapeuta del centro, realizaron este jueves ejercicios y actividades para los usuarios de la residencia municipal. Fue uno de los actos celebrados con motivo del Día de las Personas con Discapacidad. Además, los alumnos de 5º de primaria realizaron diferentes circuitos con sillas, muletas y antifaces.