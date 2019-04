La oca malherida del Parque del Agua

El Parque del Agua de Zaragoza es un lugar muy conocido por los zaragozanos por su tranquilidad, su espacio para pasear o para hacer deporte. Pero también es lugar para las aves, que todo aquel que pasa por allí seguro que ha visto alguna.

Patos, ocas y cisnes campan a sus anchas. En este caso, el foco de atención está en una oca que vive en el Parque del Agua unos 6 años. Para su mala suerte, lleva una semana con una pata herida. "Tiene la pata colgando, anulada completamente, ya que la lleva arrastrando", cuenta Merche Baquedano, una vecina que pasa todos los días por su lado y que intenta por todas las vías posibles poner remedio al sufrimiento de la oca. Baquedano, que es amiga de los voluntarios del parque, se ha puesto en contacto con la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, los agentes del medio ambiente, pero, según manifiesta, ellos no se hacen cargo de la fauna silvestre y no pueden intervenir sin una orden del Parque del Agua, que es el responsable de los animales. Aunque la vecina ha tratado de ponerse en contacto con personal del Parque del Agua para contarles la situación y ver si pueden tomar medidas para atender a la oca, no ha obtenido resultado. Tampoco Heraldo.es ha podido contactar con Parque del Agua.

"No es la primera vez que veo que alguna de estas aves está en malas condiciones. Ya han muerto muchos patos y han matado a algún otro cisne, y nadie ha intervenido", alega Merche Baquedano.

El ave lleva la pata arrastrando, ya que no puede moverla. M.Baquedano

Lo que tiene claro esta vecina es que quiere, sea como sea, ayudar a esta oca malherida. "El otro día me acerqué a ayudarla porque se le había quedado un ala enganchada en una red y no podía sacarla. Un día de estos otro ave la matará por estar indefensa", afirma con impotencia.

Baquedano y su marido, ante la falta de respuestas, son capaces de pagar un veterinario y el tratamiento para que la curen y deje de sufrir. "Hemos contactado de nuevo con la Unidad Verde, pero esta vez, para pedirles que nos ayuden a coger la oca para llevarla al veterinario". La respuesta de los agentes ha sido afirmativa, pero el miedo para esta zaragozana se centra en otro punto. Y es que a veces, la buena voluntad se topa con la legalidad y no se sabe cómo actuar. "Nos da miedo que nos denuncien por sustraer la oca del parque". Estos vecinos de buen corazón no saben muy bien qué hacer. No obstante, asegura que seguirán intentando contactar con los responsables del parque para poner una solución.

Todo sea por una buena causa, esta amante de los animales no se rinde e intentará evitar que la oca muera. "Esta tarde pasaré otra vez para verla, con la esperanza de que siga viva".