Heiko Bleher: “El lugar más seguro en este planeta es la jungla”

Este fin de semana el Acuario de Zaragoza celebraba una nueva edición de sus Jornadas Acuariófilas en las que han contado con un invitado muy especial. Se trata de Heiko Bleher, biólogo alemán nacido en Frankfurt (Alemania) en 1944 y considerado uno de los últimos exploradores de agua dulce del mundo. El experto en el campo de la limnología –es decir, en el estudio de los ecosistemas de agua dulce-, realizó su primera expedición con tan solo 4 años. Hoy, lleva más de 950, habla 15 idiomas y ha descubierto en torno a 7.000 especies distintas, de las cuales 30 llevan su nombre.

“Para nosotros es un orgullo contar con su presencia en la capital aragonesa ya que es un referente a nivel mundial en el mundo de la acuariofilia”, asegura Javier González Sanz, director técnico del Acuario de Zaragoza.

Bleher, que porta un sombrero al más puro estilo Indiana Jones, va acompañado de una gran maleta en la que lleva algunos de sus últimos libros. Sin embargo, reconoce que escribir le cuesta lo suyo, ya que prefiere recorrer el mundo. Actualmente dedica 11 meses al año a viajar por algunos de los lugares que nunca antes ha pisado el hombre. “Cada año realizamos entre 10 y 16 viajes por todo el mundo”, asegura el alemán, que actualmente –y desde hace 20 años- reside en Italia. “Es el país que más me atrajo de los 218 que conozco”, reconoce.

Hoy, asegura que toda su vida y la de gran parte de sus antepasados han girado en torno a la fauna y la flora del agua dulce, una de las más ricas del mundo. “Este medio representa tan solo el 1% del planeta frente al 50% del mar, sin embargo, en los ríos de todo el mundo encontramos la mitad de los vertebrados del planeta”, reivindica.

El biólogo forma parte de una importante saga de exploradores, encabezada por su abuelo paterno, Adolf Kiel, considerado el pionero de la acuariofilia moderna y fundador de la mayor granja de peces y plantas ornamentales del mundo en el año 1900. Su madre, Amanda Flora Hilda Bleher, protagonizó numerosas expediciones a lo largo de su vida. Él la acompañó en la mayoría de ellas desde que tan solo era un niño. “Estaba sola con cuatro hijos y eso no la frenó nunca. En aquellos años los transportes eran mucho más lentos y era más complicado viajar”, explica.

“Cuando tenía 7 años atravesé la Amazonía con ella, más de 2.500 kilómetros de jungla y selva virgen. Hoy nada de eso existe”, lamenta. Por eso, el biólogo ha decidido darle un giro a esta realidad y, desde hace unos años, ha comenzado a dar charlas por todo el mundo para concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente: “He pisado lugares recónditos a los que jamás había llegado nadie, y he encontrado basura”.

Sin duda, una de sus grandes contribuciones en este ámbito ha sido el descubrimiento de nuevas especies en todo el mundo, entre ellas, y posiblemente una de las más valiosas a nivel biológico –la cual le valió un Récord Guinness en 1982- fue la del mayor pez sierra de agua dulce del mundo que encontró en Australia. “Una de sus mayores peculiaridades es que es el único pez que encontramos en exclusiva en agua dulce”, destaca.

Para él, llegar a lugares en los que nadie ha estado es, sin duda, uno de sus mayores retos. “Cada vez tengo que ir más lejos, calcular más la ruta y ser más preciso. Gracias a los avances tecnológicos es factible pero cada vez más complejo”, admite. Y, para ello, la investigación y formación son una constante en su vida. Tan solo en su biblioteca personal cuenta con más de 33.000 libros sobre peces de agua dulce. “Próximamente viajaremos a Siberia donde buscaremos un ejemplar que vive 11 meses al año congelado y solo crece durante el mes que permanece despierto. Fue descrito pero no existen fotos ni datos sobre él”, explica.

“El miedo es una invención humana”

Desde hace 4 años, su hija, Amanda Flora (8), forma parte de muchas de sus expediciones. “Siempre le digo que el miedo no existe, que es una invención del hombre”, reivindica. Sin embargo, asegura que existe un concepto erróneo generalizado en nuestra sociedad en torno al mundo salvaje. En su opinión, “el lugar más seguro en este planeta es la jungla, porque allí no hay nada que te pueda hacer mal”, añade. “Es más peligroso cruzar por un paso de cebra que vivir un año en la selva. Los animales no comen carne humana, pero el cine ha hecho mucho daño en este sentido”, explica.

En esta misma línea, en 1984 publicó un documental en el que explicaba que las pirañas no atacaban al hombre: “los animales salvajes solo comen lo que conocen, un tiburón muerde porque no ve lo que está mordiendo, pero nunca se come al ser humano”. Por eso, a lo largo de su carrera ha publicado un total de seis libros en los que cuenta sus experiencias en el hábitat natural. Entre ellos se encuentra ‘Indian Ornamental Fishes’, en el que realiza un paseo por más de 500 especies de peces descubiertos en la India, o el libro ‘Biotopos de Bleher’, que propone un recorrido por la flora y fauna acuática que ha encontrado en más de 100 expediciones por 50 países.