Bienvenida, 108 años y ni un día enferma

A sus 108, Bienvenida Andrés Trasobares es la mujer más longeva de Aragón y una de las 50 personas de mayor edad de España, según los registros del Grupo de Investigación Gerontológico (GRG) que contribuye a la validación en el Libro Guinness de los Récords.

Bienvenida nació el 21 de marzo de 1911 en la localidad zaragozana de Nigüella, un par de meses antes de la botadura del 'Titanic' y poco después de la muerte del jurista aragonés Joaquín Costa. El 19 de marzo, a solo dos días de que viniese al mundo, se celebró en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza el primer Día Internacional de la Mujer.

Y si algo caracteriza a esta aragonesa ‘supercentenaria’ es que a lo largo de su vida nunca ha dejado de trabajar ni de luchar por salir adelante. Asegura que nunca ha estado enferma y que come de todo. Y así ha llegado a superar más de un siglo de edad, rodeada de sus hijas, nietos y bisnietos con los que este jueves soplará 108 velas.

El pasado lunes se cayó mientras estaba en el baño de su casa y se dio un buen golpe. “No me he hecho mal porque he caído despacico”, dijo. “Pero la verdad es que ha tenido muchos dolores y no sabíamos si estaría para celebraciones”, comentan María Jesús y María Luisa, sus hijas. Pero, afortunadamente, todo quedó en un susto y Bienvenida está tan lúcida como siempre.

Vive en su casa de la avenida de América, en el zaragozano barrio de Torrero y sus hijas se turnan un mes cada una para cuidar de ella. Bienvenida es dos veces viuda, tuvo tres hijas -una de ellas falleció- y se lleva 99 años con uno de sus bisnietos, que este año hará la primera comunión.

El secreto para llegar a los 108 es sencillo para esta zaragozana: “Comer bien. Farinetas, verduras y migas... que me salen de cine", afirma.

Durante la larga vida de Bienvenida el trabajo ha sido una constante. En su juventud fue cocinera en Capitanía General y trabajó en colegios como el Luis Vives y el Rosa Arjó. “Además, limpiaba trenes y estuve al servicio en varias casas, en Barcelona, y también en la de Pedro Ramón y Cajal, en el número 12 de la calle de Costa, en Zaragoza. En otra casa en la que serví, en plaza de San Cayetano, donde está el colegio notarial, cociné y probé por primera vez angulas, de las de verdad", añade.

Su cabeza no falla. "Se sabe de memoria hasta el teléfono de la peluquería, el nombre de varios alcaldes de Zaragoza y gobernadores civiles que conoció… y nunca ha enfermado, ni ha estado ingresada en hospitales", cuentan sus hijas.

Le encanta el tango, habla catalán con su yerno y no olvida los versos de poesías como esta: “Llegó el día de dejarla porque así lo quiso Dios, la di un beso y un adiós y me marche sin mirarla…”,recita Bienvenida- “Es muy bonita y triste”, sentencia.

Un aragonés, el de mayor edad de España

El hombre más longevo de España, y posiblemente del mundo, según los registros del Grupo de Investigación Gerontológico (GRG) es aragonés y reside en Salillas de Jalón. Jesús Mosteo Pérez, nacido en Ricla en 1908, cumplió el pasado 1 de enero 111 años. “Es uno de los hombres de mayor edad del mundo, estaría entre los cinco primeros que viven en España y, si se constata oficialmente su fecha de nacimiento, así como alguna fotografía reciente, podría entrar en el Guinness de los Récords”, explica Emilio Ibáñez, corresponsal del grupo que contribuye a esta validación.

Desde el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Salillas de Jalón confirman que su vecino de mayor edad, Jesús Mosteo Pérez, sigue viviendo en el pueblo y “aunque ahora ya no sale de casa, hasta hace unos años se le podía ver por el pueblo. El pasado 1 de enero recibió un homenaje de varios vecinos que acudieron a la puerta de su vivienda”, cuentan desde el Consistorio.

Los cinco ‘supercentenarios’ de mayor edad residentes en España son: Magdalena Oliver Gabarró (115 años. Cataluña), Josefa Santos González (112 años. Comunidad de Madrid), María Branyas Morera (112 años. Cataluña), Virtudes Tomás Navarro (111 años. Comunidad Valenciana) y Jesús Mosteo Pérez (111 años. Aragón).

En enero de 2017 falleció Francisco Núñez, el "abuelo de España", a la edad de 113 años, quien hasta entonces era el hombre vivo más viejo del mundo. En la actualidad la persona más longeva, con 116 años, es una mujer, la japonesa Kane Tanaka, nacida el 2 de enero de 1903.

El número de centenarios sigue en aumento y actualmente en nuestro país viven 15.507, más del doble que hace una década (7.328), según los datos del Instituto Nacional de Estadístico (INE) recogidos hasta 2018.

En Aragón se encuentra el 3,5% por ciento de mayores cuya edad tiene tres cifras, con 550 personas centenarias: 340, en la provincia de Zaragoza; 128, en Huesca; y 82, en Teruel. La Comunidad Aragonesa también registra cerca del doble de mayores centenarios que hace diez años, cuando se contaban 296, en 2008.

En la historia de los aragoneses más longevos destacan Andresa Guerrero Ortiz, quien vivió 111 años y 248 días; y el alcañizano Galo Leoz Ortín, prestigioso oftalmólogo discípulo de Santiago Ramón y Cajal, cuya vida alcanzó 110 años y 276 días.