Pese a estar enclavadas en pleno corazón de Zaragoza sobre un privilegiado solar, las obras del edificio ubicado en el número 3 de la calle de Almagro nunca han pasado del ‘esqueleto’. La promotora, Viviendas Ruiseñores, obtuvo licencia para levantar el inmueble en diciembre de 2005 y logró vender tanto los pisos como las 23 plazas de garaje previstas en los tres sótanos. Sin embargo, 14 años después, los permisos han caducado y nada hace prever que los trabajos vayan a reanudarse.

Aquellos que compraron alguna de las viviendas, al hacerlo mediante hipoteca, parece que pudieron negociar con los bancos y desvincularse del proyecto. Pero hubo once particulares y una sociedad que adquirieron trece plazas de garaje por las que abonaron al contado algo más de medio millón de euros. Y cansados de esperar a que les entregaran sus aparcamientos, estos se han visto obligados a acudir a los tribunales para intentar recuperar el dinero invertido.

Para la Fiscalía, los responsables de la paralización de las obras y del fracaso de la promoción son Antonio S. S. y los hermanos María Belén y David Z. A., administrador y apoderados, respectivamente, de Viviendas Ruiseñores. Para ellos pide sendas condenas de 4 años de prisión y 3.600 euros de multa como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida. Les exige además la devolución del dinero que en su día les pagaron los compradores de los garajes, así como el coste de la depreciación que han sufrido sus viviendas por carecer de aparcamiento. Porque a estos les vendieron pisos en un inmueble contiguo –con entrada por el paseo de Pamplona, 7– prometiéndoles que tendrían un espacio para dejar sus vehículos en los sótanos del edificio ubicado en Almagro, 3.

Descapitalización fraudulenta

Para algunos de los afectados, lo sucedido fue algo más que una apropiación indebida, de ahí que se hayan personado en la causa –representados por los letrados Soraya Laborda, Francisco Javier Acín y Daniel Serna, entre otros– e imputen a los encausados presuntos delitos de estafa e insolvencia punible. Y lo hacen porque consideran acreditado que estos siguieron vendiendo garajes cuando ya sabían que no los iban a construir y porque, supuestamente, descapitalizaron Viviendas Ruiseñores utilizando otras mercantiles a las que estaban vinculados. Entre otras, Bodegas Laus, Viviendas Torre Quevedo y Gil Berges 2. Recuerdan además los abogados a través de sus escritos de calificación que este proyecto ya no se puede concluir, puesto que las licencias han caducado y el edificio "no cumple distancias mínimas".

La Audiencia de Zaragoza había señalado el comienzo del juicio para ayer, con intención de que hoy hubiera quedado visto para sentencia. Sin embargo, las defensas, a cargo de José Luis Bel y Luisa Iliaque, presentaron a última hora una prueba pericial económica que las acusaciones quieren estudiar antes de celebrar la vista. Así, en la fase de cuestiones previas, solicitaron al tribunal el aplazamiento del juicio, que finalmente se ha señalado para finales de junio.