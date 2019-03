Aunque los responsables del Parque de Atracciones de Zaragoza -con su presidente Jesús Morte a la cabeza- garantizan que desde el primer momento se informó bien sobre el método de organización de la fiesta universitaria de San Pepe, son muchos los estudiantes consultados por este periódico que aseguran que, a la hora de adquirir su entrada, estaban convencidos de tener que pagar un mínimo de 14 euros para acceder a cualquiera de las dos zonas habilitadas dentro del recinto ferial porque así lo indicaba la cartelería.

El 26 de febrero, la delegación de alumnos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura emitió un comunicado que decía que, para acceder a cualquier espacio del evento, iba a ser “imprescindible” presentar la entrada y demostrar la mayoría de edad. Además, los mensajes intercambiados entre estudiantes a los que ha tenido acceso HERALDO demuestran que se les había notificado la obligatoriedad de pagar por hacer botellón.

Al respecto, Jesús Morte sostiene que fue después del 26 de febrero cuando se terminaron de definir todos los detalles del evento, pero en esa fecha ya circulaba la imagen de un plano del espacio festivo y había personas con entrada. “Yo compré la mía el día 27, en el edificio Betancourt, porque creía que era necesaria. En el cartel que nos pasaron ponía claramente que a la ‘Ice zone’ -destinada al botellón- se accedía con ticket”, señala Claudia Gota, estudiante de Periodismo de 22 años que se siente “claramente perjudicada”.

“De haber sabido que esto iba a suceder, me hubiese esperado. Por mucho que podamos disfrutar de la zona de música y actividades, no es justo que algunos hayamos pagado y otros no vayan a hacerlo”, denuncia Gota, coincidiendo con la opinión de Eva Laborda, alumna de segundo curso de la carrera de Magisterio.

“Mis amigas compraron las entradas hace un par de semanas, después de que uno de los estudiantes organizadores les explicase las nuevas condiciones. Yo me relajé y, cuando fui a sacar la mía, ya no quedaban. Más adelante (el domingo pasado) me dijeron que había más entradas disponibles en la web de Ibercaja y la saqué desde ahí, creyendo que me iba a hacer falta sí o sí”, añade Laborda.

Rueda de prensa aclaratoria

Desde la Escuela de Ingeniería y Arquitectos, su delegado Adrián Gascón lamenta la situación que se ha generado, pero evita hacer declaraciones antes de la rueda de prensa que el próximo lunes por la mañana ofrecerán junto a representantes del Parque de Atracciones y del Ayuntamiento. “Al concluir la Junta Local de Seguridad en la que se anunciará el dispositivo de la fiesta, explicaremos con detalle lo ocurrido. Hasta entonces, preferimos mantenernos al margen”, concluyó Gascón.