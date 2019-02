Los ganadores de la campaña de stock de la Asociación de Comercio de Tarazona recogen sus premios

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) realiza un balance muy positivo de la última campaña del stock celebrada el pasado fin de semana. Para despedir esta iniciativa, este miércoles se han entregado los premios a los ganadores del sorteo de cinco vales de compra por valor de 50 euros cada uno de ellos.

“Nuevamente ha tenido una gran aceptación, con premios para nuestro público que decide comprar en Tarazona y apostar por el comercio pequeño, siendo abanderados de la gran calidad y la atención que tenemos”, ha señalado la presidenta de ACT, Lourdes Sánchez. La afluencia ha sido “muy positiva”, ya que “el buen tiempo estuvo de nuestra parte, con gente no sólo de Tarazona sino también de la comarca”.

La ACT ha vuelvo a contar con la colaboración de Bantierra, ya que es la entidad la que premia la fidelidad de los clientes por comprar en los establecimientos participantes con TPV Bantierra y pagando con la tarjeta VISA Tarazona. “Es un apoyo más, una forma de implicarnos en nuestro modelo de banca, de proximidad y pegada al territorio con nuestros clientes y nuestras localidades”, ha señalado Rafa Casado, director de la oficina turiasonense de esta entidad bancaria.

Deportes Jarauta entregó dos premios para Mónica Albericio y Mª Ángeles Brocate; Trendy otros dos para Nuria Soto y Ana Pilar Calvo; y por último, Model que lo repartió a Mª Lourdes Jiménez. “Me enteré del premio en el mismo momento de pagar porque me lo dijo la dependiente y muy contenta, encantada”, ha dicho Mónica Albericio. “Salí a tomar un café con las amigas y fuimos a comprar. Me cogí algo de lencería y cuando me tocó pensaba que era una broma pero luego ya mucha ilusión”, ha recordado Lourdes Jiménez. “Compré unos pantalones y al ir a pagar, como ya había salido un premio en este establecimiento, no esperaba que me tocara, así que me hizo mucha ilusión porque nunca había ganado nada”, ha añadido Nuria Soto.

Con esta iniciativa se da por finalizada la campaña de invierno en las tiendas, que se preparan ya para dar la bienvenida a la primavera con renovación de la mercancía.