Una familia denuncia los reiterados robos que sufren en su parcela de Santa Fe, en Cadrete

Inseguridad y abandono. Esto es lo que sienten algunos de los que tienen una casa en Santa Fe, en el término de Cadrete, camino a La Corona. Denuncian los robos que se llevan produciendo durante bastante tiempo.

Esta semana han robado en una de las viviendas tres bicicletas, herramientas como una cortacésped, y un kart de niños, pero no solo eso, sino que además le han destrozado la puerta. En esta casa, cuyos dueños no la tienen como su residencia habitual, no es la primera vez que pasa. "Sentimos mucha inseguridad y miedo, cada vez que venimos encontramos que nos han robado o destrozado algo", confiesa Carmen, propietaria de esta vivienda.

Esta vez, entraron a robar por la cochera, rompiéndo las cerraduras y doblando la puerta. Pero, según relata esta vecina, en otra ocasión se encontraron con un trozo de puerta principal roto, un intento frustrado de hurto, pues no consiguieron acceder.