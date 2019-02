La Policía Local incorporará bicicletas eléctricas para patrullar las calles en una prueba piloto

El equipo de gobierno trabaja en las últimas semanas con la Jefatura de la Policía Local para definir la aplicación de esta prueba piloto, aunque lo que sí está claro es que "no será una unidad, sino una sección", en palabras de Giner. Es decir, las bicicletas que se adquieran –ocho inicialmente, pero ampliables conforme se asiente la iniciativa–, se distribuirán en función de las necesidades del momento.

Giner: "No hay inconveniente en dotar a los agentes con botiquines, pero hay que estudiarlo"

El equipo de gobierno busca una nueva herramienta con la que hacer partícipe a la Policía Local de la "movilidad sostenible" que "será muy útil para determinadas intervenciones". Además, permitirá a los agentes transitar por la extensa red de carriles bicis de la ciudad. En cualquier caso, todavía no está claro quienes serán los encargados de estrenar las bicicletas eléctricas. Encima de la mesa está la posibilidad de que sean agentes de la unidad de motoristas los elegidos, aunque no se descarta que se aplique a uno de los tres sectores en que se divide policialmente la capital aragonesa.

La idea de que los primeros agentes en bicicleta patrullen en Zaragoza la ha defendido con fuerza el sindicato CSL, donde dan la "bienvenida" a la propuesta de ZEC, aunque difiere en parte de la suya. "Toda especialización de la Policía Local nos parece muy bien, aunque siempre hemos apostado por crear una unidad ciclista independiente del resto", explican desde este colectivo.

Carriles bici y educación vial

La fórmula de los Ayuntamientos para que sus agentes de policía circulen en bicicleta varía de unas ciudades a otras. En CSL explican que en Elche, por ejemplo, la unidad ciclista se centra en el acompañamiento en pruebas deportivas y, sobre todo, en la educación vial para los más pequeños. En la localidad catalana de El Prat, en cambio, dicha unidad tiene una orientación integral para actuar en cualquier tipo de incidencia, como el resto de la plantilla.

"Nuestra propuesta es una mezcla de ambas", detallan desde el sindicato mayoritario, donde concretan que, a su juicio, los ‘agentes ciclistas’ podrían controlar el uso de la extensa red de carriles bici de la ciudad, la convivencia en los mismos o su mantenimiento, así como concienciar sobre las normas de circulación.

Balance del área

La puesta en marcha de esta "sección ciclista" será una de las últimas acciones de gobierno de la concejal de Participación, Transparencia y Policía Local, Elena Giner antes de las próximas elecciones. Por ello, la edil hizo este lunes balance de su gestión en estos cuatro años de mandato, marcado, dijo, por un "clima político complicado", en el que lamentó la falta de acuerdos con el resto de grupos del Ayuntamiento de Zaragoza. Aún así, defendió que buena parte de su proyecto político perdurará tras las cita con las urnas.

"Me hubiera gustado llegar a más consensos y hay cosas que no hemos terminado, pero se han puesto las bases para el futuro", reconoció. Respecto al nuevo modelo policial que ha puesto en marcha en los últimos meses, la concejal delegada recordó que no consiguió apoyos políticos "pero sí de los sindicatos", por lo que cree que su apuesta "se mantendrá".

En el conjunto del área, Giner recordó que su presupuesto ha crecido un 23% desde 2015, y destacó hitos como el lanzamiento de los presupuestos participativos, la apuesta por la reducción de la brecha digital, el desarrollo del centro de arte y tecnología Etopia, la transparencia como antídoto contra la corrupción y la modernización de la Policía.

El cambio de uniforme de la UAPO, sin fecha

Por otro lado, una de las modificaciones en la Policía Local más controvertidas que ha impulsado el gobierno de ZEC ha sido la reforma de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), ahora de Refuerzo Flexible (URF). Además de cambiar su nombre y derivar las funciones de sus 110 agentes hacia la prevención frente a la intervención, la concejal delegada, Elena Giner, apostó por eliminar su estética de antidisturbios retirándoles su uniforme diferenciado. Los policías afectados, que mostraron su rechazo explícito a esta medida, comenzaron a recibir las nuevas prendas el mes pasado. Sin embargo, devolvieron la mayoría por "irregularidades". Ayer Giner confirmó que se está suministrando otro material pero reconoció que no hay fecha para su estreno.