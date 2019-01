Sonia Luengo, la peluquera canina zaragozana que triunfa en Europa

"No esperaba quedar tan bien. Además, el día anterior estaba con 39 de fiebre por culpa de una gripe. Pero ya habíamos comprado los billetes de avión, teníamos los perros preparados... echarse atrás era imposible", explica. Por eso, se embarcó rumbo a Londres con destino a la localidad de Coventry, donde se celebraba 'The Grooming Show 2019'. Allí participó en tres pruebas, con tres perros diferentes: Ava, un caniche gigante; Etta, un caniche mediano, y Clark, un whels terrier, "a cual más adorable y bueno".

Luengo logró medalla con cada uno de sus trabajos (un bronce, una plata y un oro), y la suma de esas preseas le dio además el máximo premio de la competición, el 'Best All Round Groomer', que la reconoce como la mejor peluquera del concurso.

Esta zaragozana está acostumbrada a ganar y acumula premios en su local del barrio de Las Fuentes. Su peluquería, Guau, qué pelos, abierta hace cinco años, es la culminación del sueño de una mujer que comenzó su trayectoria profesional como peluquera de personas. "Mi madre era esteticista. Y yo empecé a trabajar muy joven como peluquera, para echar una mano en casa. Pero no me veía toda la vida en ello, no era un trabajo que me llenara", cuenta Luengo.

Un despido fue el empujón que necesitaba para lanzarse a lo que de verdad quería hacer: "Se me acabó el contrato y pensé que era el momento. Me tomé un año sabático y me dediqué a formarme. Estudié peluquería canina y me saqué el título de auxiliar veterinaria. Al mes encontré trabajo. Y ahí sigo".

Ahora está encantada con aquel cambio de vida y con el éxito de su negocio. "Abrimos hace cino años en un local de 30 metros cuadrados y un año después nos cambiamos a otro de 70 porque el primero se nos quedaba pequeño", explica.

Los reconocimientos avalan su buen hacer. Este 2019 ha arrancado con el 'Best All Ground Groomer', pero Sonia Luengo tiene futuro para rato. Tijera en mano, no hay quien pueda con ella.