Su amigo y compañero de piso: "Es un chico muy pacífico y tranquilo"

Mohamed, de 28 años, se mostraba este martes desolado, asustado y confundido, después de que una veintena de guardias civiles hayan entrado de madrugada en su piso de la avenida de Madrid de la capital aragonesa y se hayan llevado detenido a su amigo Maroiane B., de 25.

Conoce perfectamente las acusaciones que pesan sobre él puesto que ha sido informado por los agentes que han efectuado el registro.

"Dicen que está relacionado con el terrorismo yihadista, pero no me lo puedo creer", afirma. Define a su amigo como una persona "pacífica" y "tranquila", que hace una vida completamente normal en Zaragoza. "Tiene novia, trabaja y es buena persona", manifiesta. «Tengo su Facebook y su Instagram y allí no tiene nada de esto de que le acusan ni habla de esas cosas», comenta.