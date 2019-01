La copistería de Zaragoza que manda apuntes a toda España (y parte del extranjero)

Durante este periodo en el que cientos de estudiantes se congregan en salas de estudio y bibliotecas universitarias, hay quienes viven su particular agosto como, por ejemplo, las copisterías e imprentas zaragozanas. En 2013 nació la empresa ‘Low Cost’ en la capital oscense de la mano de su fundador, Bogdan Brie, y tan solo un año después aterrizaría en su actual ubicación, la calle Pedro Cerbuna de la capital aragonesa.

Hoy, tras cinco años desde su implantación, cuentan con una decena de tiendas esparcidas por toda España con sedes en Zaragoza (3), Madrid (2), Pamplona (2), Sevilla, Vitoria y Alcalá. ¿La clave de su éxito? Precios muy competitivos –tan solo a 0,2 céntimos la página en blanco y negro y 8 en color- la rapidez de su servicio y su envío a domicilio sin ningún tipo de límite geográfico.

Además, cuentan con un servicio de impresión on line que centralizan desde su instalación zaragozana. Durante el último año, desde la imprenta han partido más de 15.000 fotocopias a ciudades y pueblos de toda España y parte del extranjero. “Tras unos meses cara al público detectamos que venía gente de muy lejos para imprimir aquí, incluso de Teruel, de Huesca, o simplemente gente de paso que aprovechaba para sacar copias; por lo que pensamos ¿por qué no enviarlas a domicilio?”, explica Carlos Baquedano, encargado del negocio on line de la copistería.