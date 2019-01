Un zaragozano, nominado a los primeros premios de 'influencers' de viajes

'La maleta de Carla', 'Rojo cangrejo', 'Rutas y Rutinas' y 'Viajeros 3.0' son los blogs que competirán en la misma categoría que 'Nada Incluido', y uno de ellos acabrá haciéndose con un premio de 1.500 euros. También se reconocerán las categorías de 'Mejor blog profesional', 'Mejor canal de Youtube' y 'Mejor Instagram de viajes'; además de un premio especial a la mejor trayectoria y valores viajeros. La gala estará conducida por el presentador Roberto Leal, mientras que Paco Nadal, Itziar Marcotegui, Alfonso Calzado, Santiago Tejedor y René Rodríguez formarán el jurado.

Sergio Otegui cuenta que recibió su nominación sorprendido y con "muchísima ilusión" porque es un reconocimiento de mucha altura "a un trabajo muy duro, pero también muy gratificante". Aún así, asegura que se mantiene con los pies en el suelo el nivel es muy elevado y que sus cuatro compañeras tienen proyectos muy potentes. El zaragozano considera que uno de los motivos por los que puede haber obtenido esta nominación es la reciente renovación de su página web, que pasó en diciembre de 2018 a tener un diseño totalmente nuevo.

La clave, improvisar

Una mochila a la espalda y una cámara en la mano es todo lo que ha necesitado este zaragozano para recorrer más de 30 países en 11 "viajes maravillosos"; y es que, para Sergio, 'Nada Incluido' implica "la falta total de organización". La imporvisación es, pues, lo que hace de sus andaduras por el mundo una experiencia tan especial. La idea principal para conseguir viajar mucho gastando lo menos posible es tratar de desembolsar solamente la cantidad de 20 euros al día. Para lograrlo hay varios trucos que pueden ayudar a ahorrar en gastos. Los principales, según Sergio, son el transporte y el alojamiento: "Puedes utilizar 'couchsurfing' para dormir gratis en casa de locales o, incluso, animarte a hacer autoestop".

Eso sí, el bloguero asegura que nada de esto importa si, a la hora de viajar, no se va con una mentalidad adecuada: "Los viajes los hacemos nostros, la actitud con la que tú vayas a un sitio te condiciona muchísimo y la gente que te acompañe, también". En este caso, Sergio deja claro que "si vas a Vietnam buscando lo que tienes en España, evidentemente no lo vas a encontrar, por lo que tienes que ir siendo consciente de que verás cosas diferentes que te pueden cambiar". Este tipo de cambio es lo más valioso que él se lleva de su pasión por los viajes y del proyecto por el que ahora podría ser reconocido en la primera edición de los 'Premios IATI': "Viajar me ha cambiado mucho y en el mejor de los sentidos", asegura, "viajar cambia porque te expones". No obstante, esa exposición no se da en todo tipo de viajes sino que, para disfrutar de una auténtica experiencia, lo más recomendable es mezclarte con la gente local, descubrir sus costumbres y, sin prisa por volver, sumergirte en ellas. Eso "te abre la mente" y es, para Sergio, mucho más valioso que la rentabilidad económica o los premios.

Si se le pregunta por un destino fetiche, a este 'influencer' le cuesta elegir, aunque finalmente se decanta por Costa Rica. En cuanto a experiencias, asegura que siempre recordará aquella vez en el que un lector de su blog le reconoció en un aeropuerto de Panamá y le paró para darle las gracias, ya que se había animado a emprender ese viaje impulsado por sus consejos. Este tipo de cosas son, según el zaragozano, lo más bonito que le ha dado todo el trabajo invertido en su proyecto: "Cuando ves que lo que que haces ayuda a otras personas, te das cuenta de que tiene todo el sentido del mundo".

Es por eso que aunque las redes sociales y el blog continúan creciendo exponencialmente -el año pasado ya superó las 450.000 visitas- Sergio Otegui intenta no dejar de prestar atención a su comunidad y seguir constestando todos los comentarios y mensajes, porque, "al final, lo más importante es estar agradecido".