Villafeliche, donde el barro se acaba haciendo arte

La tierra y el agua son dos elementos que, por norma general, se pueden encontrar en cualquier lugar, pero que en Villafeliche cuentan con un valor especial. En esta localidad de la comarca Comunidad de Calatayud, puerta a las hoces del Jiloca y rayana con el Campo de Daroca, llegó a haber decenas de talleres de alfarería, donde mediante el torno, el alfar, la arcilla del alfarero, pasa de no tener forma definida a ser arte en toda su acepción.

A sus 68 años, Manuel Gil Gil, natural de la localidad, es el último alfarero. Con más de tres décadas a sus espaldas, representa la tercera generación familiar. Se autodefine como "un quijote" porque "si no me dedicaba yo a esto, veía que en la familia se iba a perder". "Mi padre me decía que no me dedicará a esto, que era algo muy complicado y muy difícil para poder vivir de ello", explica desde su taller, donde decenas y decenas de piezas se dispersan por las estanterías. Sin embargo, Manuel apunta que "no le hice caso y poco a poco lo saqué adelante".

Vicisitudes de la vida

Dos circunstancias decantaron su camino hacia el trabajo con el barro. Por un lado, él fue despedido del Hotel Corona de Aragón una vez que el edificio fue pasto de las llamas. Por otra parte, su mujer, maestra, recibió como destino Cantavieja. "Si no hubiera sido por mi mujer, no podría haberlo hecho", sentencia Gil. En el Maestrazgo turolense, Manuel empezó a dar cursillos y cuando el destino de su pareja fue Daroca, también trasladó su actividad. "He dado muchos cursos del Inaem, incluso en la cárcel de Daroca con los presos, que hacían unas piezas que eran una maravilla", recuerda.