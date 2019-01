Montón, equidistancia entre autovías y pragmatismo educativo

Ignacio Muñoz es el alcalde de Montón desde 1983. Se dice pronto, "Hago 36 años en mayo. Algo de inercia hay –dice con humildad– pero supongo que además de mis intereses particulares quería cooperar con los comunes cuando llegué, era así de simple, y sigue siéndolo. Montón tiene un valor muy importante, la equidistancia entre Daroca o Calatayud; nos ponemos en cualquiera de las dos autovías en 10 minutos por la Nacional 234, lo que nos permite acceso rápido a servicios que no siempre tiene un pueblo, con la ventaja de vivir tranquilos aquí; el hospital de referencia y el AVE están en Calatayud, tenemos Valencia, Madrid o Barcelona a dos horas o menos… no hay escuela desde hace muchos años, pero es una decisión meditada en el Consistorio".

La afirmación es inusual, pero Ignacio la explica con detalle. "Se decidió que los pocos niños que tenemos se escolarizarían en Calatayud, y tenemos muchos que han hecho carrera y son excelente profesionales que quieren mucho al pueblo. No tenía mucho sentido tratar de reabrir la escuela con tres o cuatro niños, o con chavales de gente que pasa aquí unos meses y se marcha. Somos un municipio pequeño y levantar esa infraestructura para tener que cerrarla enseguida es un gasto que no podríamos asumir así como así. Personalmente me da más pena ver salir de una escuela a tres o cuatro niños que no ver a ninguno. La solución sería que volvieran a vivir aquí ya en edad adulta, que hubiera condiciones para ello, pero nadie da con la tecla para crearlas".

La economía de Montón –dice Ignacio que es tan sonoro el nombre que no lleva apellido de río, como varios de sus vecinos– es agrícola, con hincapié en la fruta; pera de distintas variedades, melocotón y manzana. El negocio que sobrevive en el municipio es el bar, a pie de carretera, que lleva el matrimonio compuesto por el bilbilitano Antonio Lahoz y la villafelichina Pili Caro desde hace siete años. "Nos embarcamos aquí, con el apoyo del ayuntamiento, y aquí seguimos, centrados en dar el mejor trato". "Son buenos profesionales, muy trabajadores; tienen todo impecable y atienden muy bien a la gente", ratifica Ignacio.