Los alumnos podrán volver este miércoles al IES Torre de los Espejos de Utebo

Los casi 800 alumnos del IES Torre de los Espejos de Utebo volverán, en principio, este miércoles a las aulas tras el incendio que se produjo este pasado lunes en el sistema de ventilación del centro y que obligó a desalojarlo por precaución.

Este martes el centro permanece cerrado debido a la realización de trabajos de reparación y revisión de todos sus sistemas, incluido el de seguridad. No obstante, según fuentes consultadas del Ayuntamiento de Utebo, "no son trabajos muy laboriosos porque el incendio no produjo grandes daños y sobre la tarde-noche de hoy habrán finalizado para su apertura mañana".

Sin embargo, este martes por la mañana, los bomberos de Zaragoza acudieron de nuevo al centro al detectarse algo de humo en las instalaciones, por lo que permanecían vigilantes ante posibles rescoldos.