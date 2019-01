'Campeones', de Javier Fesser, triunfa en la noche del cine español

Nada es casual en una actividad (o negocio) como el del cine, donde todo, a pesar de cierto aroma bohemio, está calibrado, medido y aquilatado. Por eso, la expectación sobre los principales galardones de los premios Forqué pareció disiparse apenas unos minutos antes del inicio de la ceremonia. Caminó sobre la alfombra roja Penélope Cruz y no lo hizo Javier Bardem , y muchos rompieron las quinielas. Pensaron que ella ganaba el Forqué y él no. Y se equivocaron de plano.

Eva Llorach, Violeta, la fan de una estrella musical en ‘Quién te cantará’, se alzó con el triunfo a la mejor intérprete femenina. "Los guiones de Carlos Vermut (director del filme) te meten en un universo del que es muy difícil salir -señalaba-. Yo me dejé la piel interpretando mi papel, hay mucha verdad en él, y quizá por eso ha tocado el corazón de tanta gente".

Eva Llorach, que dedicó su triunfo "a los actores desconocidos que esperan tener la oportunidad que yo he tenido", se impuso a la aragonesa Alexandra Jiménez, que ya en los minutos previos a la gala, consciente de la dificultad del empeño, fruncía el ceño ante la sugerencia de que podía ganar por su papel en ‘Las distancias’.

Y Antonio de la Torre, el vicesecretario corrupto de ‘El reino’, logró el galardón a la mejor interpretación masculina. "Es mi primer ‘forqué’ y la verdad es que resulta muy emocionante -confesaba-. No puedo decir mucho más porque hay sentimientos que se expresan mejor sin palabras. Al final, uno acaba actuando con el alma, no con la cabeza". "La vida no tiene guion -reflexionaba-, la vida son todas aquellas cosas que nos pasan cuando estás luchando o trabajando por otras, como me ha pasado a mí ahora".

Eva Llorach y Antonio de la Torre son dos actores curtidos en mil batallas, que han hecho de su profesión una carrera de fondo. El premio, merecido, viene a reconocer sus esfuerzos y profesionalidad. Pero no dejó de sorprender a muchos. Y esta parece ser una de las claves de los Forqué gua. El año pasado la sorpresa fue que dos películas, ‘El autor’, de Manuel Martín Cuenca, y ‘La librería’, de Isabel Coixet, recibieron ex aequo el premio al Mejor Largometraje.

Premio a la emoción

Pero quedaba por despejar, también, quién se llevaba el gordo, el premio a la mejor película. Ganó ‘Campeones’, y pareció no sorprender a nadie. Minutos antes había recibido el Premio al Cine y la Educación en Valores, y en el auditorio las miradas eran cálidas, de admiración y reconocimiento.

"Desde que empecé el rodaje de la película solo me ha dado satisfacciones", aseguraba Javier Fesser. Le acompañaban varios de los actores y fueron ellos, quizá, los que más se emocionaron con el triunfo del filme. "Con un premio ya me hubiera dado por satisfecho -afirmaba uno de ellos-. Pero dos, dos... casi es demasiado". La película sobre el entrenador de baloncesto sumido en una crisis personal que se hace cargo de un equipo de baloncesto de jugadores con discapacidad intelectual, parece tras lo de ayer perfectamente encarrilada en los Goya, a los que concurre con 11 candidaturas.

La primera fiesta del año del cine español, los premios Forqué, se celebró ayer en el Palacio de Congresos de la Expo, en una gala a la que acudieron 1.400 invitados y que estuvo conducida por la presentadora de televisión Elena Sánchez y el cómico Edu Soto. La velada contó con las actuaciones musicales de Marta Sánchez y Carlos Baute, Blas Cantó, Ana Guerra y todos los participantes de ‘Operación triunfo 2018’.

Hubo lo que se espera en estas citas, glamur, belleza, atuendos escogidos meticulosamente y famoseo, mucho famoseo. La cita reunió a la mayor parte de las figuras destacadas del cine español, un sector que siempre aprovecha la sala para reivindicarse. El año pasado el cine español recaudó más de 100 millones de euros, gracias a más de 200 producciones, según se anunció en la gala. El producto Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, organizadora de los premios), aprovechó la presencia institucional para reivindicar que "el Gobierno aborde la industria del cine como lo que es, una industria de Estado".

El ministro de Cultura, José Guirao, asentía aparentemente convencido pero... El ministro, por cierto, llegó a la gala tras visitar concienzudamente la exposición sobre los panteones reales que ha organizado el Gobierno de Aragón. Disfrutó de ella, y cuando se le preguntó por los bienes de Sijena, se remitió, como ha hecho siempre, a lo que digan los tribunales.

Y eso fue todo lo que dio de sí la gala de la XXIV edición de los premios Forqué. Edu Soto se despidió del público agradeciendo la acogida de la ciudad: "Siempre nos quedará Zaragoza", dijo, antes de dar paso a los tambores de Calanda, que pusieron broche final, y por sorpresa, al acto. Pero las bodas de oro de los premios, previsiblemente, no se celebrarán en Zaragoza. La organización parece decidida a celebrar la efeméride en Madrid.