El cierzo extiende una alfombra de basura en Zaragoza

Esta situación, según manifiestan vecinos y FCC, se repite cada año por estas fechas. “Es algo habitual en los días de cierzo”, comenta Félix Torcal, vecino de la zona y comerciante de un establecimiento textil en el mismo paseo de Cuéllar. Así que el fuerte viento de los últimos días, entre los 20 y 30 kilómetros por hora, según Aemet, parece haber sido factor clave para que se produzca esta situación, al menos en el caso de las hojas.

“En otoño hubo unos días que llovió, el agua se quedó en la hoja y cayeron todas a la vez por el peso”, explica José Miguel Marco, encargado general de FFC. “En esta ocasión, el fuerte viento ha tirado las pocas hojas que quedaban en los árboles y los remolinos las han arrastrado hasta puntos concretos, concentrando a veces hasta medio metro de hojas”, añade Marco. A los restos de los árboles se le suman los papeles y otros desperdicios que hay por las aceras y que también arrastra el cierzo, creando una maraña.

Los servicios de limpieza tienen controlados algunos de esos ‘puntos negros’ donde ocurre esto, aunque a veces la dirección cambiante del cierzo los modifica. Tal y como declaran desde FFC, cuando detectan un enclave como el descrito mandan una brigada. “A veces pasan los compañeros de barrida y dejan la zona limpia, pero a las dos horas vuelve a haber un montón acumulado”, declara Marco. Es lo que ocurre en el exterior del parque Pignatelli.

Además de ese caso, Carmen Valencia, presidenta de la Asociación de Vecinos de San José, asegura que estos días les han llegado quejas vecinales por este motivo en varios parques como los de La Granja, de la Memoria o la plaza de Reina Sofía. “En la calle donde está la sede de la asociación no hay ningún árbol, sin embargo, teníamos hojas en la entrada”, precisa la presidenta. En relación al estado de esos espacios, Valencia aprovecha para reivindicar que “la limpieza brilla por su ausencia en varios de esos parques”.

Los excrementos caninos

Un problema que no es novedad en el parque Pignatelli son las heces de perros que colonizan muchas de sus jardineras. “Los sueltan nada más llegar al parque, los animales hacen sus necesidades y muchos ciudadanos no las recogen”, lamenta Torcal. “Cuando iba con mi hijo a jugar tenía que llevar un trapito para limpiar la pelota por si se manchaba y muchas veces lo he tenido que usar”, concluye. Otros vecinos y un paseo por las avenidas y césped del parque Pignatelli confirman este hecho.