Rey Melchor: "La mejor magia es la educación y el esfuerzo"

Oiga, que no somos ‘Los payasos de la tele’...

Disculpe, no querría yo afearle el tratamiento.

Tenga. Tenga un trozo de carbón y arreglado.

Espero que, al menos, sea de las Cuencas Mineras...

Sabemos que la situación en Andorra es muy delicada. Además de magos también somos sabios, y estamos convencidos de que es una comarca con un gran futuro.

¿Los Reyes también hablan de política?

No, no, no. Preferimos centrarnos en hacer bien nuestro trabajo, que es repartir regalos, alegría e ilusión por medio mundo.

¿Solo por medio?

Es una forma de hablar. No me busque las cosquillas.

Tendría que rascarle bajo la túnica y no lo veo apropiado.

Ruego se abstenga.

Su melena me recuerda a la de Ana María Matute.

Pues, mire, es una de mis escritoras preferidas y llevo mucho regalo literario este año.

Aunque quizá le veo más canas que en 2018...

Por nosotros no pasan los años. Atesoramos veinte siglos de vida y nos conservamos la mar de bien.

¿Temen quedarse anticuados para los ‘millenials’?

La ilusión no entiende de modas ni edades. Tendrías que ver los rostros de los niños en la cabalgata. Además, y esto es una exclusiva, Gaspar está haciendo sus pinitos en las redes sociales.

¿Qué me dice? ¡Pero si allí solo hay ‘haters’!

Por eso queremos también aportar algo de luz y positividad.

Vienen de muy lejos...

Del Oriente, de lejísimos. Somos migrantes, pero para nosotros no existen las fronteras ni los muros ni las vallas. Lamentablemente otros migrantes lo tienen más difícil. Quizás porque nosotros portamos regalos, pero todos traemos el regalo del tesón y el deseo de un futuro mejor.

La cabalgata se dedicó a los sueños. ¿No temen que los niños se queden dormidos en la escuela?

Lo que queremos es que sean imaginativos y creativos. Que luchen por las cosas que creen. Que tomen ejemplo de tantos genios como ha habido, sin ir más lejos, en Aragón. Gracián, Goya, Pablo Gargallo, María Moliner, Segundo de Chomón, Luis Buñuel...

¿Y con qué sueña Melchor?

Con la paz y el fin de las guerras. Con que todo el mundo sea capaz de convivir en armonía. Con que nadie sufra demasiado y que los niños se porten bien todo el año, no solo en Navidad.

¿Cómo se han portado este año los infantes aragoneses?

De todo ha habido. La gran mayoría bien, aunque también hay muchos zagales que a última hora recogen la habitación y hacen los deberes en un afán que debería ser sostenido durante los 365 días.

Entonces, ¿Mary Poppins da mal ejemplo recogiendo la habitación con trucos de magia?

Nosotros nunca usamos nuestros poderes para beneficio propio, y creemos que la mejor magia es la educación y el esfuerzo. No olviden, además, que nos rodeamos de druidas con espejos mágicos, que nos permiten ver cómo se comportan los pequeños y comprobar si han sido buenos.

Y esos espejos... ¿No les podrían chivar el número que saldrá hoy en la lotería del Niño?

Insisto, no podemos jugar a ser pequeños dioses y hay que ser muy responsable con las facultades que nos han sido concedidas.

Si tan sabios son...Este es año electoral, ¿alguna predicción?

No vamos a anticipar el futuro. Solo le diré que los astros indican que los periodistas vais a tener bastante trabajo en mayo.

Pues vaya un regalazo...

Haga el favor de valorar lo que tiene.

Pero es que me gustaría más un regalo así como grande y caro...

No se aferre a las cosas materiales. Disfrute del día a día y goce de las reuniones familiares, del tiempo que pasa con los amigos, de los placeres cotidianos de la vida.

¿Como el mazapán y los turrones?

Sigue siendo usted bastante prosaico, pero sí. Disfrute de lo que más feliz le haga, y estoy seguro de que no será el roscón de Reyes sino esforzarse en ser buena persona, demostrar empatía y construir un espíritu solidario.