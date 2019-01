La mágica cabalgata de los Reyes Magos recorre Zaragoza

La expectación era máxima. Había niños que, incluso, para coger buen sitio, habían llegado hasta dos horas antes del inicio de la cabalgata. A las 18.00 ha comenzado a asomarse el gran hinchable de la estrella de Oriente (12 metros de astro luminoso) y se ha desatado la algarabía. Los más pequeños aguardaban con ansia para saludar a los Reyes, pero jaleaban igualmente a unos zancudos guardianes intergalácticos y a las musas bailarinas que les precedían. La comitiva del rey Melchor ha sido la primera en salir y estaba dedicada a los artistas aragoneses. Junto al rey de luengas barbas se han dejado ver un trasunto de Francisco de Goya, dos carrozas a mayor gloria de María Moliner y algunas de las esculturas de Pablo Gargallo tamaño XXL.

Le seguía en el desfile el séquito del rey Gaspar, que ha querido hacer un guiño a los visionarios como uno de los precursores del cine, el director francés Georges Meliès. A los niños les sorprendía ver esa luna gigante "con una bala en el ojo", decían, pero los padres han estado diestros explicando que aquello era un cohete. Cuando las carrozas de Melchor ya casi llegaban a la plaza de Paraíso, asomó por María Agustín el elenco africano del rey Baltasar. Por la cantidad de fotos y gritos que ha atráido, se ha notado que -de largo- es el preferido de los niños. En su comitiva lo que más ha llamado la atención ha sido el coro góspel con el que se ha rendido tributo a la cantante Aretha Franklin, recientemente desaparecida.

¿Qué más se ha ganado la fascinación de los niños? Amelia Earhart también s eha llevado no pocos aplausos gracias a su avión y los equilibrios que ha hecho en la cuerda floja. También la carroza de Cervantes y los molinos gigantes ha convencido a los presentes, acaso porque los chavales conocen la historia por los dibujos animados. Y entre lo que repite todos los años pero no gusta demasiado están los carboneros que cierran el desfile y que recuerdan a los niños que si no se portan bien no tendrán regalos.