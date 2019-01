Demoras de más de una semana en varios centros de salud de Zaragoza

Esta situación se repite en al menos seis ambulatorios de distintos barrios de la capital aragonesa como consecuencia de la falta de médicos en las consultas de Atención Primaria, y se agrava –según describen desde Fasamet– en periodos vacacionales generando "demoras puntuales" de varios días.

Sucede, por ejemplo, en los centros de salud Delicias Norte y Picarral, donde este martes daban fecha para el 10 de enero (dentro de nueve días); en Santa Isabel, Rebolería y San José Norte (donde la cita más próxima es también para dentro de una semana) y en el Centro de Salud de la Jota, donde llamando por teléfono este lunes, 31 de enero, daban cita en pediatría para el martes día 8.

¿El por qué de estas demoras? Según fuentes del sindicato médico Csif-Aragón el principal inconveniente es la "falta de profesionales" que arrastra el sistema, y que hace que muchos médicos tengan que asumir por acuerdo las cartillas de otros compañeros en periodos vacacionales, dado que no hay sustituciones fijadas para estos casos.

"Si no estuviesen tan ajustadas las cartillas y las plantillas no tendríamos que plantearnos estas demoras. Hay profesionales en estos momentos que teniendo una ratio fijada de 1.500 cartillas por médico están empezando a llegar a las 2.000. Las consultas están saturadas y en caso de que algún compañero se coja fiesta, como no se sustituye, todavía se agudiza más el problema", explica Evangelino Navarro, al calificar esta situación como uno de los grandes "males" de la sanidad aragonesa.

Por eso, a su juicio, una de las primeras medidas que debería tomar el Salud sería rebajar el número de cartillas por médico aumentando las plantillas orgánicas de profesionales, algo a lo que -asegura- no están "dispuestos" a día de hoy.

"Llevamos tiempo solicitando un nuevo modelo de Primaria, porque el que tenemos está obsoleto. Abogamos por reducir el número de cartillas para que la atención al usuario sea mejor y eso implicaría que en estas situaciones no estuvieran tan saturados los centros y se pudiese atender a todos los pacientes sin tener estas demoras", insiste Navarro.