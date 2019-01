Urgen a Fomento a desbloquear la variante de Borja y Maleján, paralizada hace diez años

El Ministerio de Fomento adjudicó en 2008 el proyecto de construcción de la variante entre Borja y Maleján en la N-122 por 803.493 euros. Más de diez años después, esta infraestructura sigue paralizada, a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado reservan partidas simbólicas para iniciar los estudios.

Para retomar la tramitación habría que "empezar de cero". El alcalde de Borja, Eduardo Arilla (PSOE), reconoció que lo fundamental es que haya "voluntad política", tras una década de espera. El Ayuntamiento ha solicitado ya una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con la Delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, para solicitar su implicación para que esta infraestructura vea por fin la luz. El objetivo sería "terminar en 2019 el proyecto definitivo y poder licitar las obras al año siguiente", tal y como adelantó el regidor. Sin embargo, no hay fechas concretas ni plazos.

Según recordó, "se presentó un proyecto por la zona sur, que iba por el Huecha y los manantiales, algo fuera de toda lógica". La propuesta del territorio fue que el trazado discurriera por la cara norte y diera así servicio al polígono industrial. Precisamente, en esta zona está pendiente desarrollar 350.000 metros cuadrados de suelo, "pero no se puede hacer nada hasta que no esté planificada la variante" por no tener el proyecto definitivo.